ΟΠΕΚΕΠΕ: Σε πολλές γνωστές σειρές είχε παίξει ο ηθοποιός που καταδικάστηκε για το σκάνδαλο

Ανάμεσα στους κατηγορούμενους για τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε δίκη που έγινε την Τετάρτη ήταν και ένας αρκετά γνωστός ηθοποιός. Καταδικάστηκε για χρήματα που πήρε από επιδοτήσεις. Δεν πρόκειται για το «πρώτο όνομα», όμως έχει παίξει σε πολύ γνωστές σειρές της ελληνικής τηλεόρασης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΙ είναι γνωστός και σε όσους πηγαίνουν στο θέατρο καθώς έχει παίξει σε πολλές παραστάσεις, ενώ ήταν και βοηθός σκηνοθέτη. Πέρα από την υποκριτική, είχε ως στόχο την απόκτηση εκτάσεων γης, προκειμένου, όπως έχει πει, με τη βοήθεια άλλων καλλιτεχνών να φτιάξει ένα κέντρο ευ ζην.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, όταν είδε ποσό από αποζημιώσεις στον τραπεζικό του λογαριασμό, προσπάθησε να το επιστρέψει. Οι ισχυρισμοί του δεν έπεισαν το δικαστήριο και τελικά καταδικάστηκε.

Αξίζει να σημειωθεί ότι του αναγνωρίστηκε ελαφρυντικό, διότι συγκριτικά με τους άλλους ηθοποιούς, επέστρεψε πίσω τα χρήματα από τις παράνομες επιδοτήσεις.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Τι υποστήριξε ο ηθοποιός

Ο 49χρονος ηθοποιός, που καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 10 μηνών, με τριετή αναστολή υποστηρίζει: «Ήθελα να φτιάξω ένα κέντρο, να φέρνω ηθοποιούς και αθλητές, να προωθούμε το ''ευ ζην''.

Ήθελα μεγάλη έκταση. Πήγα σε Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων και τους ρώτησα τι να κάνω και με βοήθησαν.

Μου βρήκαν λογιστή, μεσίτη και νοίκιασα αυτά τα χωράφια στα Γρεβενά. Μόνος μου έβρισκα πολύ υψηλές τιμές, ενώ εκεί μου βρήκαν πολύ φτηνά. Μου έβαλαν 5.000 ευρώ. Μετά έμαθα περίεργα πράγματα και προσπάθησα να επιστρέψω τα χρήματα», δήλωσε ο ηθοποιός.