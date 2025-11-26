Καβγάς Σεμερτζίδου - Κωνσταντοπούλου: «Μου έχουν δεσμεύσει 1.000 ευρώ» - «Τα 2,4 εκατ. τα φάγατε;»

Έντονη ήταν η αντιπαράθεση στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ μεταξύ της Ζωής Κωνσταντοπούλου και της Καλλιόπης Σεμερτζίδου.

Η κα. Κωνσταντοπούλου ρώτησε την κα. Σεμερτζίδου, εάν μίλησε με μέλη της Νέας Δημοκρατίας ή τον κύριο Νικολακόπουλο πριν πάει να καταθέσει στην Εξεταστική Επιτροπής.

Η κα. Σεμερτζίδου απάντησε «όχι» με τον διάλογο να συνεχίζεται ως εξής:

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Με τον δικηγόρο σας μιλήσατε;

Καλλιόπη Σεμερτζίδου: Φυσικά.

Ζ.Κ.: Με τον σύζυγό σας;

Κ.Σ.: Φυσικά.

Ζ.Κ.: Πώς σχολιάζεται το γεγονός ότι έχει ανακοινωθεί ότι έχει γίνει κατάσχεση σε περιουσιακά σας στοιχεία; Από τα 2,4 εκατομμύρια ευρώ σώζεται κάτι ή τα έχετε φάει όλα;

Κ.Σ.: Δεν σας επιτρέπω.

Ζ.Κ.: Υπάρχει κάτι;

Κ.Σ.: Εμείς τα χρήματα δεν τα έχουμε για φάγωμα, δουλεύουμε, παράγουμε.

Ζ.Κ.: Δείξτε μου τα στοιχεία.

Κ.Σ.: Γιατί να απαντήσω.

Ζ.Κ.: Έχουνε μείνει χρήματα κυρία Σεμερτζίδου;

Κ.Σ.: Δεν καταλαβαίνω την ερώτηση.

Ζ.Κ.: Έχουνε μείνει στον λογαριασμό σας χρήματα;

Κ.Σ.: Δεν θυμάμαι.

Ζ.Κ.: Δεν θυμάστε;

Κ.Σ.: Θα πρέπει να θυμάμαι τι έχει κάθε μέλος της οικογένειας στον λογαριασμό του;

Ο διάλογος συνεχίστηκε σε πιο έντονους ρυθμούς με την κα. Κωνσταντοπούλου να αναρωτιέται :«έχετε φάει με χρυσά κουτάλια τα χρήματα των φτωχών αγροτών και μας κουνάτε το δάχτυλο;» και την μάρτυρα να απαντά στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας ότι προσπαθεί να κάνει πολιτική μέσω της Εξεταστικής Επιτροπής.

Ένταση υπήρξε και ανάμεσα στην Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον πρόεδρο της Επιτροπής. Στη συνέχεια απάντησε η Καλλιόπη Σεμερτζίδου στην ερώτηση που είχε κάνει νωρίτερα η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, για το πόσα χρήματα μείνανε και πόσα ξοδεύτηκαν από τα 2,4 ευρώ που είχε λάβει ως επιδότηση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Εμένα από τον λογαριασμό μου μου δεσμεύσανε γύρω στα 1000 ευρώ» απάντησε η κα. Σεμερτζίδου.

«Τα έχετε φάει λοιπόν τα υπόλοιπα» της απάντησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου με την μάρτυρα να το αρνείται.