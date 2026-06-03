ΟΠΕΚΕΠΕ: Στον «κουβά» η υπόθεση κατά του Κώστα Ανεστίδη - Αθώος ο πρωτοστάτης των μπλόκων με απόφαση Εφετείου

Φιάσκο «ολκής» αποδείχθηκε η υπόθεση υποτιθέμενων παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ προς τον αγροτοσυνδικαλιστή Κώστα Ανεστίδη, καθώς με βούλευμα το Συμβούλιο Εφετών Αθηνών τον αθώωσε σήμερα (3/6).

Σημειώνεται πως ο κ. Ανεστίδης συμμετείχε ως ηγετική προσωπικότητα στο μπλόκο των Μαλγάρων, στο τελευταίο κύμα μαζικών αγροτικών κινητοποίησεων, που είχε ξεκινήσει τον Δεκέμβριο του 2025, και αποδείχθηκαν «αγκάθι» για την κυβέρνηση.

Τώρα, δηλώνει ηθικά δικαιωμένος και συγκινημένος στο ThessPost.gr, μετά την αθώωσή του για την υπόθεση υποτιθέμενων παράνομων επιδοτήσεων, ύψους 122.000 ευρώ.

Ερωτηματικά για τη στοχοποίηση Ανεστίδη

Μετά από περίπου έξι μήνες κατά τους οποίους βρισκόταν υπό έλεγχο και είχαν δεσμευθεί τα περιουσιακά του στοιχεία, το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών αθωώνει τον αγροτοσυνδικαλιστή

«Όχι μόνο ανακούφιση, συγκίνηση, ηθική ικανοποίηση… τα πάντα. Ευτυχώς κάποιοι ευσυνείδητοι δικαστικοί λειτουργοί λειτούργησαν σωστότατα και θα τους ευχαριστήσω. Θα δούμε τώρα εάν θα δοθεί εντολή ή αν θα τρέχουμε εμείς να δώσουμε εντολή να αποδεσμεύσουν τα έγγραφα», υπογραμμίζει.

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Όπως είχε υποστηρίξει μετά τις νομικές κινήσεις εναντίον του, τα χρήματα στους λογαριασμούς του προέρχονταν αποκλειστικά από τη νόμιμη αγροτική του δραστηριότητα και σκοπεύει να προχωρήσει σε μήνυση σε βάρος όσων ευθύνονται.

«Εννοείται ότι θα κάνω μήνυση, θα ζητήσουμε τον φάκελο, να δούμε ποιοι υπέγραψαν, γιατί εδώ ευθύνονται πολλοί. ΟΠΕΚΕΠΕ, η Οικονομική Υπηρεσία που έκανε τον έλεγχο, ευθύνονται όλοι. Ποιοι υπέγραψαν, ποιοι το έκαναν κακουργηματική πράξη και με έλεγχαν για 122.000 ευρώ, και δεν βρέθηκε ούτε ένα ευρώ», αναφέρει.

Τη στιγμή που οι αγρότες σε όλη τη χώρα να βγαίνουν ξανά στους δρόμους, καθώς οι δεσμεύσεις που έλαβαν από τη Νέα Δημοκρατία προδόθηκαν, η Πανελλήνια Επιτροπή Μπλόκων έχει νέα τηλεδιάσκεψη το βράδυ της Τετάρτης, προκειμένου να σχεδιάσουν τις επόμενες κινήσεις τους.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του αγροτικού κλάδου, δεν αποκλείεται οι καλοκαιρινές εξορμήσεις να βρουν… κλειστούς δρόμους, εάν δεν επέλθουν λύσεις στα προβλήματά τους.