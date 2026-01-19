Ανεστίδης έξω από το Μαξίμου: «Θέλουμε το 1,2 δισ. που μας έκλεψαν μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ»

Δηλώσεις έξω από το Μέγαρο Μαξίμου έκανε ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης, λίγο πριν από τη συνάντηση των συναδέλφων του από τα μπλόκα με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη. Όπως είπε, οι αγρότες θα ζητήσουν «τα κλεμμένα λεφτά των τελευταίων έξι ετών».

Μιλώντας στις κάμερες έξω από το Μαξίμου - υπενθυμίζεται ότι αποκλείστηκε από τη συνάντηση μετά το βίντεο που κατεγράφη να αισχρολογεί κατά του πρωθυπουργού - σημείωσε ειδικότερα:

«Να μας δώσουν τα κλεμμένα λεφτά που μας έτρωγαν έξι χρόνια, Κατά ομολογία του πρωθυπουργού, με την καλή λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ φέτος, περίσσεψαν 160-180 εκατομμύρια. (...) είναι 1,2 δισ.για όλα αυτά τα χρόνια που φωνάζουμε. Εμείς ζητάμε αυτά τα λεφτά».

Διαβάστε ακόμα: Απίστευτα «γαλλικά» Ανεστίδη για τον Μητσοτάκη: «Αυτά τα ματσούκια να τα βάλει στον κ... του»

Ο κ. Ανεστίδης συμπλήρωσε πως όταν η κυβέρνηση πάρει αυτά τα χρήματα από τους «κλέφτες», τότε ας τα συμπληρώσει στον κρατικό κορβανά.

«Αυτή είναι η απώλεια του χαμένου εισοδήματός μας, που ζητάμε για να ξεκινήσουμε τη φετινή χρονιά, για να σπείρουμε» είπε και επανέλαβε πως η κυβέρνηση «ομολόγησε ότι κλάπηκαν (σ.σ. τα χρήματα)».