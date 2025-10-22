Μεγάλη επιχείρηση της Οικονομικής Αστυνομίας βρίσκεται σε εξέλιξη σε Αττική, Κρήτη και Βόρεια Ελλάδα στο πλαίσιο των ερευνών για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με πληροφορίες έχουν ήδη γίνει αρκετές συλλήψεις.

Πιο συγκεκριμένα, σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί επιχείρηση της υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος σε Θεσσαλονίκη, Πέλλα, Έδεσσα, Γιάννενα, Αττική και Κρήτη για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν σε κακουργηματικές απάτες σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ καθώς και της εθνικής οικονομίας, λαμβάνοντας παράνομες ενισχύσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω ψευδών δηλώσεων.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 37 άτομα ενώ αναμένεται νεότερη ενημέρωση από την αστυνομία.

Διαβάστε επίσης: Κόλαφος η κατάθεση Τυχεροπούλου για ΟΠΕΚΕΠΕ: Απόκρυψη στοιχείων με ύποπτα ΑΦΜ και απειλές από τον «Φραπέ»

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της ΕΡΤ, στα χέρια των Αρχών βρίσκονται και οι δύο φερόμενοι ως επικεφαλής του εγκληματικού κυκλώματος, ένας 36χρονος και ένας 38χρονος, οι οποίοι συνελήφθησαν σε Κρήτη και Γιαννιτσά, αντίστοιχα.

Το ποσό που φέρεται να έχει διακινηθεί μέσω των παράνομων επιδοτήσεων εκτιμάται στο ύψος των 20 εκατομμυρίων ευρώ.

Οι συλλήψεις έγιναν στο πλαίσιο της έρευνας που διεξάγεται από την Οικονομική Αστυνομία και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.