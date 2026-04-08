ΟΠΕΚΕΠΕ: Ξεσπά αγρότης για κατηγορίες σε Λεονταρίδη και Μελά - «Τζάμπα τους τυραννούν, έκαναν μικρές εξυπηρετήσεις»

Ξεσπά αγρότης που τάσσεται με το μέρος του Θεόφιλου Λεονταρίδη και του Δημήτρη Μελά, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, υποστηρίζοντας πως διώκονται για ψευτοπράγματα και μικρές εξυπηρετήσεις.

Με τον συγκεκριμένο αγρότη υπάρχουν καταγεγραμμένες συνομιλίες, στις οποίες ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Δημήτρης Μελάς του λέει πως δεν είναι η σειρά του να λάβει τα χρήματα της επιδότησης, τα οποία ο ίδιος είχε ζητήσει νωρίτερα, γιατί βρισκόταν σε δύσκολη θέση οικονομικά λόγω ενός ατυχήματος της γυναίκας του, όπως υποστήριξε.

Ο αγρότης εμφανίστηκε στην εκπομπή Live News υποστηρίζοντας: «Τζάμπα τυραννούν τον άνθρωπο. Έκανε λάθος ο φορέας, εγκρίθηκε, το έβαλαν εκεί πέρα και επειδή είχε ένα ατύχημα η γυναίκα μου, εγώ πήγα επανειλημμένως να ρωτήσω αν μπορούν να με βοηθήσουν για να πάρω το χρηματικό ποσό. Όχι να του κάνω παρανομία. Το είχε εγκρίνει ο ΟΠΕΚΕΠΕ κανονικά και η ένσταση δικαιώθηκε».

«Τον βρήκα στο τηλέφωνο, τον πήρα. Είπα μήπως μπορεί να με βοηθήσει ο άνθρωπος. Και τέλος. Αυτό ήταν όλο κι όλο. Ο άνθρωπος δεν φταίει. Ούτε ο Μελάς φταίει, ούτε κανένας. Οι άνθρωποι αυτοί αντί να ακούσουν και ευχαριστώ τους βγάζουν και κατηγορούμενους» είπε επίσης ο ίδιος και πρόσθεσε:

«Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν βλέπουν τα χάλια τους ήρθαν εδώ στην Ελλάδα να λύσουν προβλήματα. Ήρθε εδώ πέρα να βρει τι; Όλοι για ψευτοπράγματα. Μικρές εξυπηρετήσεις στον κόσμο που αυτά τα χρόνια δυσκολεύεται και κάπου αργεί η πολιτεία για να τους τα δώσει και αυτοί ίσως μπορέσουν να κάνουν κάτι».