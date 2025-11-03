Οπισθοχωρούν τα ΕΛΤΑ και το Υπουργείο: Κλείνουν μόνο 46 και όχι 204 καταστήματα

Ακόμα περισσότερες αποφάσεις ανακαλούν άρδην τα ΕΛΤΑ και η κυβέρνηση, μετά την απόφαση να αναστείλουν τη λειτουργία 204 καταστημάτων ανά την Ελληνική επικράτεια.

Η απόφαση ήρθε σαν κεραυνός εν αιθρία, έτυχε σκληρής κριτικής από την αντιπολίτευση και κατακραυγής από την κοινωνία, ειδικά αφού χιλιάδες πολίτες μετέβησαν στις συνηθισμένες τοποθεσίες για να στείλουν και να παραλάβουν τα πακέτα τους, για να τους υποδεχτούν τα...λουκέτα.

Τώρα, το MEGA αποκαλύπτει πως οι ιθύνοντες της απόφασης οπισθοχωρούν ακόμα περισσότερο, καθώς η απόφαση για το άμεσο κλείσιμο 46 καταστημάτων, και το προοδευτικό κλείσιμο των υπόλοιπων, θα περάσει μόνο κατά το πρώτο σκέλος.

ΕΛΤΑ: Νέα οπισθοχώρηση για τα λουκέτα

Τα παραπάνω σημαίνουν πως και το εν καιρώ κλείσιμο των υπόλοιπων καταστημάτων ενδέχεται να μην εφαρμοστεί. Αντ' αυτού, επανεξετάζονται:

Διορθωτικές κινήσεις στη μεταρρύθμιση των ταχυδρομείων

Τα σημεία των καταστημάτων που θα αναστείλουν τη λειτουργία τους

Μπορεί, σε αυτό το πλαίσιο, κάποια από τα 150-160 ΕΛΤΑ που παραμένουν ανοιχτά να μην κλείσουν, ενώ κάποια άλλα να κλείσουν με ορίζοντα όχι 3μήνου, αλλά 6μήνου.

Αυτό οφείλεται και στο γεγονός πως το νέο σύστημα διανομής που ήθελαν να παγιώσουν προοδευτικά, θα χρειαστεί περισσότερο χρόνο για να εφαρμοστεί.

Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, επιμένει πως η μεταρρύθμιση με το «κούρεμα» των ΕΛΤΑ θα εφαρμοστεί με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, καθώς τα θεωρεί ζημιογόνα.