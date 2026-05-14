Ωραιόκαστρο: Στον εισαγγελέα πατέρας και οι δύο γιοι του για παράνομα φυτοφάρμακα σε αποθήκη

Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν σήμερα οι συλληφθέντες για την υπόθεση των παράνομων γεωργικών φαρμάκων που εντόπισε σε αποθήκη στην περιοχή Ωραιόκαστρο, στη Θεσσαλονίκη, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.
Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, ο πατέρας και οι δυο γιοι του, παρουσιάστηκαν στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο, με τις κατηγορίες της παράνομης παρασκευής, τυποποίησης γεωργικών φαρμάκων, παράνομη διάθεση γεωργικών φαρμάκων και υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Και οι τρεις πήραν αναβολή και αφέθηκαν ελεύθεροι.
