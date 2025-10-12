Σάλος έχει προκληθεί με γνωστό λαριασμό στο Χ, όπου χαρακτηρίζει «απατεώνα» τον Πάνο Ρούτσι, λέγοντας πως μετά από 23 ημέρες απεργίας είναι πιο... χοντρός.
Αντιθέτως, υπερασπίζομαι το βασικό χαρακτηριστικό του ανθρώπου , τη λογική— LouellaDeVil (@MsLouellaDeVil) October 11, 2025
Η λογική είναι αυτή που φανερώνει ότι ο Ρουτσι δεν έχασε γραμμάριο τις 23 μέρες που έλεγε πως έκανε απεργία πείνας οπότε κορόιδευε
Αντιθετα εσύ ως κομματοσκυλο καταργείς τη λογική γιατί δεν σε συμφέρει https://t.co/vwXXRmV35B
«Ο απεργος πείνας που τελείωσε την απεργία πείνας πιο χοντρός από ότι την άρχισε, που κατά τη διάρκεια της είχε το κουράγιο και σήκωνε μπιτονια με νερό να ποτίσει το καρακιτσαριο που έχουν στήσει και όταν σταμάτησε την απεργία πείνας μετά 23 μέρες έφαγε τούρτα. Απατεώνας 3».
Οι αναρτήσεις αυτές έχουν προκαλέσει οργή σε πολλούς πολίτες που έχουν κατακλύσει τις αναρτήσεις με δεκάδες απαντήσεις.
- Η κλωτσιά του Μπόμπαν στο πρόσωπο του αστυνομικού στο Ντιναμό Ζάγκρεμπ - Ερυθρός Αστέρας που ξεκίνησε τον εμφύλιο
- Το «καταραμένο» πλοίο του ελληνικού πολεμικού ναυτικού - Συμμετείχε στο πείραμα της Φιλαδέλφειας;
- Γιατροί λένε τι θα συμβεί στο σώμα σου αν κόψεις τον αυνανισμό για έναν μήνα
- Οργή για γνωστό λογαριασμό που λοιδορεί τον Πάνο Ρούτσι: «Απατεώνας, τελείωσε την απεργία πείνας πιο χοντρός»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.