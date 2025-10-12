Μενού

Οργή για γνωστό λογαριασμό που λοιδορεί τον Πάνο Ρούτσι: «Απατεώνας, τελείωσε την απεργία πείνας πιο χοντρός»

Οι αναρτήσεις αυτές έχουν προκαλέσει οργή σε πολλούς πολίτες που έχουν κατακλύσει τις αναρτήσεις με δεκάδες απαντήσεις.

Σάλος έχει προκληθεί με γνωστό λαριασμό στο Χ, όπου χαρακτηρίζει «απατεώνα» τον Πάνο Ρούτσι, λέγοντας πως μετά από 23 ημέρες απεργίας είναι πιο... χοντρός. 
 

«Ο απεργος πείνας που τελείωσε την απεργία πείνας πιο χοντρός από ότι την άρχισε, που κατά τη διάρκεια της είχε το κουράγιο και σήκωνε μπιτονια με νερό να ποτίσει το καρακιτσαριο που έχουν στήσει και όταν σταμάτησε την απεργία πείνας μετά 23 μέρες έφαγε τούρτα. Απατεώνας 3».

