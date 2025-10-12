Οργή για γνωστό λογαριασμό που λοιδορεί τον Πάνο Ρούτσι: «Απατεώνας, τελείωσε την απεργία πείνας πιο χοντρός»

Σάλος έχει προκληθεί με γνωστό λαριασμό στο Χ, όπου χαρακτηρίζει «απατεώνα» τον Πάνο Ρούτσι, λέγοντας πως μετά από 23 ημέρες απεργίας είναι πιο... χοντρός.



Θέλουν να του κλέψουν τη φόρμουλα για την απεργία πείνας που παχαινει https://t.co/NcadlRpD2r — LouellaDeVil (@MsLouellaDeVil) October 10, 2025

Αντιθέτως, υπερασπίζομαι το βασικό χαρακτηριστικό του ανθρώπου , τη λογική

Η λογική είναι αυτή που φανερώνει ότι ο Ρουτσι δεν έχασε γραμμάριο τις 23 μέρες που έλεγε πως έκανε απεργία πείνας οπότε κορόιδευε

Αντιθετα εσύ ως κομματοσκυλο καταργείς τη λογική γιατί δεν σε συμφέρει https://t.co/vwXXRmV35B — LouellaDeVil (@MsLouellaDeVil) October 11, 2025

«Ο απεργος πείνας που τελείωσε την απεργία πείνας πιο χοντρός από ότι την άρχισε, που κατά τη διάρκεια της είχε το κουράγιο και σήκωνε μπιτονια με νερό να ποτίσει το καρακιτσαριο που έχουν στήσει και όταν σταμάτησε την απεργία πείνας μετά 23 μέρες έφαγε τούρτα. Απατεώνας 3».

Απατεώνας³ pic.twitter.com/p03DWQCdmX — LouellaDeVil (@MsLouellaDeVil) October 9, 2025

Οι αναρτήσεις αυτές έχουν προκαλέσει οργή σε πολλούς πολίτες που έχουν κατακλύσει τις αναρτήσεις με δεκάδες απαντήσεις.