Οργή για τον θάνατο του 20χρονου ναυτικού: «Δεν θα φύγει το πλοίο μέχρι να βρεθούν τα αίτια»

Θλίψη και οργή επικρατεί στις τάξεις των ναυτεργατικών σωματείων για τον τραγικό θάνατο του 20χρονου ναυτικού στο Blue Star Χίος, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη απεργία που κήρυξαν ΠΕΜΕΝ και ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ.

Από τις 11 το πρωί, οπότε και ξεκίνησε η απεργιακή κινητοποίηση, γύρω από το πλοίο βρίσκονται δεκάδες συνάδελφοί του και μέλη των σωματείων που διαμηνύουν ότι το πλοίο δεν θα φύγει μέχρι να διερευνηθούν τα αίτια της τραγωδίας.

«Ένας συνάδελφος, νέος, ηλικίας 20 χρονών, δεν θα γυρίσει σπίτι του. Ειδικότητας καθαριστής στο μηχανοστάσιο. Οι πρώτες πληροφορίες που έχουμε είναι ότι εγκλωβίστηκε στην υδατοστεγή πόρτα, η οποία χωρίζει το γκαράζ με το μηχανοστάσιο», δήλωσε ο Απόστολος Κυπραίος, πρόεδρος της ΠΕΜΕΝ.

Blue Star Χίος: Τα αιτήματα των ναυτεργατών

«Γύρω στις 8 η ώρα το πρωί έγινε αυτό, δηλαδή μιάμιση ώρα πριν τον κατάπλου στο λιμάνι του Πειραιά. Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Δεν γνωρίζουμε...» λέει ο κ. Κυπραίος, για να προσθέσει εμφατικά «Να υπάρχει γιατρός πάνω στα πλοία».

Σύμφωνα με τον Απόστολο Κυπραίο τον νεαρό ναυτικό «τον βρήκαν οι συνάδελφοί του στο σημείο. Γιατρός που επέβαινε στο πλοίο, ως επιβάτης, προσπάθησε να του παράσχει τις πρώτες βοήθειες», μεταφέρει το Orange Press.

«Και εμείς βάζουμε ένα πάγιο αίτημα: να υπάρχει γιατρός πάνω στο πλοίο, έτσι ώστε να μπορεί να επέμβει άμεσα με οποιοδήποτε τρόπο και όπου χρειαστεί στους συναδέλφους».

Η ΠΕΜΕΝ, μαζί με τη ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, προκήρυξαν, όπως λέει ο κ. Κυπραίος, «ήδη 24ωρη απεργία στο Blue Star Chios, για να διερευνηθούν οι αιτίες του τραγικού συμβάντος και να αποδοθούν ευθύνες.

Και αύριο [θα γίνει] 24ωρη απεργία στα πλοία της ακτοπλοΐας στο λιμάνι του Πειραιά, ως ένδειξη αλληλεγγύης και ζητώντας να δούμε τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας και τους χώρους εργασίας μέσα στα πλοία, τις συνθήκες εργασίας μέσα στα πλοία, καθώς πάνω στην εντατικοποίηση, δυστυχώς, θρηνούμε συναδέλφους.

Οπότε, στις πέντε και μισή ώρα το πρωί, καλούμε όλους τους συναδέλφους εδώ στο λιμάνι του Πειραιά, στην Ε7, να δώσουμε μαζικό “παρών” γιατί μας αφορά άμεσα τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας μέσα στα πλοία, οι συνθήκες εργασίας και η εντατικοποίηση της εργασίας» καταλήγει ο πρόεδρος της ΠΕΜΕΝ.