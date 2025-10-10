Οργή και θλίψη του πατέρα της 28χρονης εγκύου από την Άρτα: «Την αντιμετώπισαν ως αντικείμενο»

Συγκλονίζει ο πατέρας της 28χρονης εγκύου που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή μαζί με το αγέννητο παιδί της στην Άρτα, καταγγέλλοντας ότι οι γιατροί και οι νοσηλευτές στο νοσοκομείο προχώρησαν σε ενέργειες που δεν ήταν απαραίτητες.

Με τρεμάμενη φωνή, εμφανώς φορτισμένος συναισθηματικά, ο πατέρας μίλησε για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε η κόρη του: «Οι γιατροί την αντιμετώπισαν ως αντικείμενο και όχι ως άνθρωπο».

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η κόρη του ήταν απολύτως υγιής: «Το παιδί μου πήγε άδικα, χωρίς να χρειαζόταν ούτε μια ασπιρίνη. Ήταν υγιέστατη.

Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο, είναι όλα νεκρά. Έχω νεκρώσει τελείως, δεν ξέρω τι άλλο να πω».

Παράλληλα, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την παρέμβαση της εισαγγελέως, ωστόσο τόνισε πως τα στοιχεία του ιατρικού φακέλου μιλούν από μόνα τους: «Με τις αντιδράσεις της κυρίας εισαγγελέως είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι. Τώρα, με τα υπόλοιπα δεν μπορώ να εκφραστώ, γιατί ό,τι και να αποφανθεί η ΕΔΕ αυτά που γράφει ο ιατρικός φάκελος είναι εγκλήματα.

Εγώ δεν έχω εκφραστεί, ούτε η οικογένεια, εναντίον κανενός. Αλλά αυτές τις δύο τελευταίες μέρες πέρα από την ανείπωτη θλίψη, αισθάνομαι και τεράστια οργή. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα να σε βλέπουν σαν αντικείμενο».

Ο πατέρας δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του, καταγγέλλοντας ότι κανείς από το νοσοκομείο δεν επικοινώνησε μαζί του, ούτε για να δώσει εξηγήσεις ούτε σε ανθρώπινο επίπεδο: «Κανείς δεν με πήρε από το νοσοκομείο για εξηγήσεις, ούτε σε ανθρώπινο επίπεδο… Δεν υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Είναι τραγικό».

Τέλος, αναφερόμενος στη φαρμακευτική αγωγή που χορηγήθηκε στην κόρη του, σημείωσε: «Κάνανε ό,τι έπρεπε για να τη στείλουν στο Θεό. Καμία σχέση με αυτά που λέει η ιατρική και ότι πρέπει να κάνουν… Ποτέ δεν ήταν αλλεργική και αυτό που λένε για το ίδιο φάρμακο δεν είχε καμία επίπτωση».