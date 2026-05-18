Οργή στο εφετείο Θεσσαλονίκης: Αναβλήθηκε η δίκη για τη δολοφονία της 41χρονης εγκύου

Σε τεταμένο κλίμα και με έντονες αποδοκιμασίες πραγματοποιήθηκε η διαδικασία στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης, όπου τελικά αναβλήθηκε η δίκη για την άγρια δολοφονία της 41χρονης εγκύου, ένα έγκλημα που συγκλόνισε την κοινή γνώμη την Πρωτοχρονιά του 2024.

Το χρονικό της δολοφονίας και το «θέατρο» του συντρόφου

Το άγριο έγκλημα αποκαλύφθηκε όταν ο 41χρονος σύντροφος της γυναίκας και ο 36χρονος φίλος του σκηνοθέτησαν ληστεία για να της αποσπάσουν χρήματα. Όταν εκείνη τους αντιλήφθηκε, δεν δίστασαν να τη δολοφονήσουν, παρότι κυοφορούσε το παιδί του 41χρονου. Στη συνέχεια, έκρυψαν το άψυχο σώμα της σε μία κούτα και το εγκατέλειψαν σε δασική περιοχή. Τις ημέρες που ακολούθησαν, ο σύντροφός της έπαιζε υποκριτικά τον ρόλο του ανήξερου, δηλώνοντας μάλιστα ότι την αναζητούσε.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 41χρονος έχει βεβαρυμένο ποινικό παρελθόν, με καταδίκες που αφορούν ενδοοικογενειακή βία, αλλά και γενετήσιες πράξεις εις βάρος της ίδιας του της αδελφής. Για τη δολοφονία της συντρόφου του, οι δύο άνδρες έχουν ήδη καταδικαστεί πρωτόδικα σε ισόβια κάθειρξη και επιπλέον 15 έτη.

Ένταση στο Εφετείο και η αντίδραση της οικογένειας

Η οργή των συγγενών του θύματος ξεχείλισε στο δικαστήριο όταν αντίκρισαν τον 36χρονο συγκατηγορούμενο στο εδώλιο, ειδικά όταν εκείνος έστρεψε το βλέμμα του προς το μέρος τους. Αντίθετα, ο βασικός κατηγορούμενος και σύντροφος της γυναίκας επέλεξε να μην εμφανιστεί, ζητώντας να μην μεταχθεί από τις φυλακές.

Βγαίνοντας από το δικαστικό μέγαρο, ο πατέρας της αδικοχαμένης 41χρονης δήλωσε φανερά εξοργισμένος και συντετριμμένος:

«Αφαίρεσαν τη ζωή της κόρης μου και το μόνο που έκαναν είναι να μας καρφώσουν ένα μαχαίρι, το οποίο ζούμε κάθε φορά. Τι μπορείς να κάνεις, τι μπορείς να πεις;»

Οι θέσεις των συνηγόρων

Η συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας, Αριάδνη Νούκα, μιλώντας στην ΕΡΤ, εμφανίστηκε βέβαιη για την εξέλιξη της υπόθεσης:

«Και οι δύο είχαν την ίδια συμμετοχή, είναι συναυτουργοί. Το πρωτόδικο δικαστήριο κατέληξε σε αυτήν την κρίση και δεν νομίζω να αλλάξει κάτι».

Στον αντίποδα, ο συνήγορος υπεράσπισης του 41χρονου, Όθων Παπαδόπουλος, αμφισβήτησε το κίνητρο που αποδίδεται στον εντολέα του:

«Δεν αρκεί να αποδίδουμε μια πράξη σε κάποιον δράστη. Πρέπει να βρούμε και ένα κίνητρο. Εδώ αποδόθηκε η συγκεκριμένη κατηγορία στον εντολέα μου, χωρίς να του έχει αποδοθεί ποτέ το παραμικρό κίνητρο για τον λόγο που φέρεται να το έκανε».