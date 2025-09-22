Παπανικολάου σε Πορτοσάλτε: «Μην σηκωθεί ο άγνωστος στρατιώτης και σας πλακώσει στις κλωτσιές»

Μια οργισμένη απάντηση έδωσε ο Δημοτικός Σύμβουλος Περιστερίου, Πάνος Παπανικολάου στον Άρη Πορτοσάλτε με φόντο την δήλωση του για τον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι.
Υπενθυμίζεται ότι, ο δημοσιογράφος του ΣΚΑΙ, Άρης Πορτοσάλτε, δήλωσε σήμερα για τον κύριο Ρούτσι ότι: «Ο ιερός χώρος του Αγνώστου Στρατιώτη, δεν είναι κανενός πολίτη και ότι δεν μπορεί να πηγαίνει εκεί ο κάθε πικραμένος και πονεμένος να κατασκηνώνει».
Ο κύριος Πάνος Παπανικολάου μέσα από ανάρτηση του στα κοινωνικά δίκτυα, απευθυνόμενος στον Άρη Πορτοσάλτε δήλωσε: «Ο άγνωστος στρατιώτης ήταν παιδί του λαού γι' αυτό και άγνωστος, δεν ήταν διάσημος άκαπνος πλουμιστός αρχιστράτηγος σφουγγοκωλάριος της εξουσίας.
Άρα κόφτε την καθεστωτική μητσοτακογλείφτικη μαλακία μην σηκωθεί ο άγνωστος στρατιώτης και σας πλακώσει στις κλωτσιές».
