«Οργώνει» την Κρήτη η αστυνομία: Συλλήψεις για ναρκωτικά, απάτες και καταδίκες

Συνελήφθη από αστυνομικούς του Λασιθίου στην Κρήτη 55χρονος, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσαν πέντε καταδικαστικές αποφάσεις του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου, περί ανεπιτήρητου ποιμνίου κατ΄ εξακολούθηση και αγροτικής φθοράς με ζημιά άνω των 600 ευρώ με συνολική ποινή φυλάκισης 70 μηνών.

Επίσης, σε συνεχόμενες συλλήψεις προέβη η ΕΛ.ΑΣ το προηγούμενο 48ωρο και συγκεκριμένα, συνελήφθησαν στο Ηράκλειο από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης τρεις ημεδαποί (δύο ανήλικοι και 23χρονη) κατηγορούμενοι για κλοπή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι τρεις τους εισήλθαν σε επιχείρηση και ενώ η νεαρή απασχολούσε την υπάλληλο, οι δύο ανήλικοι αφαίρεσαν τέσσερις φιάλες αλκοολούχων ποτών συνολικής χρηματικής αξίας διακοσίων ευρώ περίπου. '

Άμεσα από αστυνομικούς εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν, και στην κατοχή τους βρέθηκαν τα κλοπιμαία τα οποία αποδόθηκαν στην επιχείρηση. Επιπλέον, συνελήφθη ακόμα μία ημεδαπή για παραμέληση της εποπτείας των ανηλίκων.

Κρήτη: «Μπαράζ» συλλήψεων από την αστυνομία

Συνελήφθη, επίσης, ημεδαπός 71 ετών, κατηγορούμενος για απάτη σε περιοχή του Δήμου Φαιστού από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Φαιστού. Σύμφωνα με την καταγγελία που έγινε στην αστυνομία, άγνωστος επικοινώνησε τηλεφωνικά με ηλικιωμένη ημεδαπή γυναίκα και με το πρόσχημα διευθέτησης υπόθεσης ατυχήματος συγγενικού της προσώπου την έπεισε να παραδώσει σε άγνωστο άντρα το χρηματικό ποσό των 700 ευρώ.

Από την άμεση ανταπόκριση αστυνομικών του Αστυνομικού Τμήματος Φαιστού αναζητήθηκε και εντοπίστηκε όχημα οδηγούμενο από τον 71χρονο ημεδαπό, ο οποίος παρέλαβε τα χρήματα, ενώ στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό, το οποίο αποδόθηκε στην παθούσα.

Στα Χανιά, συνελήφθη αλλοδαπός για ψευδή κατάθεση και παραβάσεις περί Ναρκωτικών ουσιών, ενώ εκκρεμούσε επιπλέον, σε βάρος του καταδικαστική απόφαση.

Η σύλληψη έγινε σε περιοχή του Δήμου Κισσάμου από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Χανίων και πρόκειται για 28χρονο αλλοδαπό.

Από αστυνομικούς πραγματοποιήθηκε έλεγχος στον αλλοδαπό, που επέβαινε σε δίκυκλη μοτοσυκλέτα, ο οποίος δήλωσε ψευδή στοιχεία ταυτότητας, πλην όμως, από την αστυνομική έρευνα του Αστυνομικού Τμήματος Κισσάμου προέκυψαν τα αληθή και διαπιστώθηκε ότι εκκρεμεί σε βάρος του Απόφαση Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Ιωαννίνων, με την οποία έχει καταδικαστεί με ποινή κάθειρξης 8 ετών για παραβάσεις Νόμου περί ναρκωτικών.

Επιπλέον, στην κατοχή του και σε έρευνα που ακολούθησε στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μικροποσότητες κάνναβης, αυτοσχέδιο τσιγαριλίκι με μείγμα καπνού και κάνναβης και ζυγαριά ακριβείας. Επιπλέον κατασχέθηκε δίκυκλη μοτοσυκλέτα. Η προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Κισσάμου.

Στο Λασίθι πραγματοποιήθηκε σύλληψη αλλοδαπού για παραβάσεις που αφορούν σε ναρκωτικές ουσίες. Η σύλληψη έγινε από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Λασιθίου και πρόκειται για 35χρονο αλλοδαπό, όταν οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έλεγχο κατά τη διάρκεια του οποίου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 15,2 γραμμάρια κάνναβης.

Τέλος, στο Ρέθυμνο η ΕΛ.ΑΣ πραγματοποίησε σύλληψη τριών ατόμων για ναρκωτικά και συγκεκριμένα σε 43χρονο, 26χρονο και 21χρονο, όταν αστυνομικοί του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ρεθύμνης και του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης, πραγματοποίησαν έρευνα σε δωμάτιο ξενοδοχείου όπου διέμεναν. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, βρέθηκε και κατασχέθηκε μικροποσότητα κοκαΐνης.