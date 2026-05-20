Το οριστικό αντίο στην παλιά ταυτότητα πλησιάζει - Η διαδικασία για την έκδοση νέας

Τελειώνει ο χρόνος για την αλλαγή της παλιάς ταυτότητας με νέα, καθώς από τις 3 Αυγούστου και ύστερα θα πάψει να ισχύει για ταξίδια.

Όσοι δεν προχωρήσουν έγκαιρα στην αλλαγή, θα χρειάζονται διαβατήριο για τις μετακινήσεις του στο εξωτερικό, καθώς η παλιά μπλε ταυτότητα δεν θα γίνεται δεκτή.

Η διαδικασία αντικατάστασης για τις νέες ταυτότητες που πληρούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας και διαθέτουν μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη (MRZ) γίνονται με ραντεβού στα αστυνομικά τμήματα.

Το κόστος για την έκδοσή τους ανέρχεται στα 10,50 ευρώ, με μειωμένη χρέωση των 5 ευρώ για πολύτεκνους.

Όσοι ενδιαφέρονται για την έκδοση της ταυτότητας, θα πρέπει να μεταβούν αυτοπροσώπως στην αρμόδια αρχή.

Φωτογραφία μπορούν να προσκομίσουν από φωτογραφείο, που θα την αναρτήσουν στην πλατφόρμα myPhoto του gov.gr, ή να βγάλουν στο τμήμα.

Να σημειωθεί πως τα ραντεβού είναι κλεισμένα ακόμα και για μήνες μπροστά, κάτι που σημαίνει ότι όσοι θέλουν να βγάλουν την ταυτότητα θα πρέπει να βιαστούν.