Όρκος εκδίκησης: Μεταμφιέστηκε σε άλλη και σκότωσε στα δικαστήρια τον δολοφόνο του γιου της - «Ένιωσα ανακούφιση»

«Μετάνιωσα, αλλά όταν τον σκότωσα, ένιωσα ανακούφιση»! Η Αντωνία Μουκάνη, μόλις είχε ρίξει τουλάχιστον 20 σφαίρες πάνω στον δολοφόνο του γιου της, μέσα στα δικαστήρια της Ευελπίδων σκορπώντας πανικό τον Οκτώβριο του 2012, ενώ σοβαρά τραυματίας από τα πυρά της έπεσε και ο ετεροθαλής αδερφός του νεκρού, επίσης κατηγορούμενος.

Η στυγνή δολοφονία, όρκος εκδίκησης, συνταράσει την ελληνική κοινωνία, με τους πολίτες, μόλις ξεπέρασαν το σοκ, να αναρωτιούνται το πόσο εύκολο είναι να περάσεις όπλο μέσα στα δικαστήρια, ιδίως όταν υπάρχει και μηχάνημα ανίχνευσης μετάλλων.

Μεταμφιέστηκε σε μία... άλλη

Το φονικό συνέβη στο γραφείο της Τακτικής Ανακρίτριας, στον πρώτο όροφο του κτιρίου 9 των δικαστηρίων στην Ευελπίδων. Η 37χρονη (τότε) Αντωνία Μουκάνη, μητέρα του 19χρονου Βαγγέλη, είχε μεταμφιεστεί σε μία... άλλη γυναίκα, για να μην αναγνωρίσει κανείς από τους συγγενείς των δύο κατηγορούμενων που είχαν συγκεντρωθεί στα δικαστήρια.

Φορώντας περούκα και ρούχα κατάλληλα ώστε να μην αναγνωρίζεται, πέρασε μέσα στην Ευελπίδων όπλο και περίμενε στωικά τους δύο κατηγορούμενους. Έναν 33χρονο και τον 25χρονο ετεροθαλή αδερφό του. Μόλις οδηγήθηκαν στο γραφείο της Τακτικής Ανακρίτριας για συμπληρωματική κατάθεση, η 37χρονη πυροβόλησε τουλάχιστον 20 φορές.

«Αφού σκότωσες το παιδί μου θα σκοτώσω και εγώ εσένα» είπε, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ της εποχής, αδειάζοντας τις σφαίρες από το όπλο που βαστούσε.

Ο 33χρονος σκοτώθηκε ακαριαία, ενώ ο 25χρονος αδερφός του, τραυματίστηκε στα πόδια και χρειάστηκε να νοσηλευτεί στο νοσοκομείο. Η 37χρονη συνελήφθη ακαριαία και οδηγήθηκε στη ΓΑΔΑ.

Αντωνία Μουκάνη

Η τσιγγάνικη βεντέτα του 2011

Οι δύο πλευρές βρίσκονταν σε μία υπόθεση τσιγγάνικης βεντέτας, η οποία κρατούσε ένα χρόνο πριν το φονικό στα δικαστήρια. Ο 19χρονος γιος της 37χρονης, είχε πυροβολήσει και τραυματίσει τον 14χρονο γιο του θύματος, Μανώλη Κίτσα. Το ίδιο βράδυ στον καταυλισμό των τσιγγάνων έγιναν συμπλοκές κατά τη διάρκεια των οποίων δολοφονήθηκε ο γιος της 37χρονης.

Η δολοφονία αποδόθηκε στο θύμα και τον ετεροθαλή αδελφό του, που είχαν οδηγηθεί στην Τακτική Ανακρίτρια για συμπληρωματική κατάθεση, από τις φυλακές Κορυδαλλού όπου κρατούνταν.

Μακελειό στα δικαστήρια

«Εκείνη τη μέρα άλλαξα λίγο την εμφάνιση μου για να μην με καταλάβουν οι συγγενείς του. Τον είδα να μπαίνει στην Ευελπίδων, τον ακολούθησα και πήγα στο κτήριο 9. Φοβόμουν ότι θα τον αφήσουν ελεύθερο. Άδειασα όλες τις σφαίρες από το πιστόλι γιατί ήθελα να πεθάνει.

Όταν πυροβόλησα περίμενα να με σκοτώσουν οι αστυνομικοί... Για μένα από τότε που έχουν σκοτώσει το γιο μου είναι σαν μην έχει περάσει δευτερόλεπτο. Αυτό που έχω στο μυαλό μου είναι ότι σκότωσαν το γιο μου στην αγκαλιά μου και φώναζε μανούλα. Και κράταγε την κοιλιά του.

Όταν πήγα στο ΚΑΤ άνοιξε την πόρτα και τον είδα και ήταν ανοιγμένος σαν αρνί. Ακόμα δεν έχω συνειδητοποιήσει ότι πέθανε, ορκίζομαι στον Θεό. Το παιδί αυτό ήταν ο έρωτας μου, η ανάσα μου, η πνοή μου, μου άφησε τρία παιδιά εγγόνια» είχε πει στην απολογία της στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο της Αθήνας η 37χρονη δράστις.

Η κατηγορουμένη με απόφαση του δικαστηρίου καταδικάσθηκε, κατά πλειοψηφία, σε κάθειρξη 10 ετών.

Δικαστές και ένορκοι την έκριναν ένοχη για τις κατηγορίες που αντιμετώπιζε με μειωμένο, όμως, καταλογισμό και αναγνωρίζοντας της το ελαφρυντικό του προτέρου εντίμου βίου.



