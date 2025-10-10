Θρασύτατη γυναίκα κάπνιζε χασίς μέσα στα δικαστήρια της Ευελπίδων: Έχουν πιάσει άτομα ακόμα και με μαχαίρια

Χρήση ναρκωτικών μέσα σε κτίριο στα δικαστήρια της Ευελπίδων έκανε μία γυναίκα, η οποία συνελήφθη από δικαστικούς αστυνομικούς.
Ειδικότερα, η γυναίκα έκανε χρήση ακατέργαστης κάνναβης και έγινε αντιληπτή από τους αστυνομικούς της Δικαστικής Αστυνομίας που υπηρετούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών.
Σε βάρος της ασκήθηκε ποινική δίωξη για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και παραπέμφθηκε σε δίκη.
Σύμφωνα με δικαστικούς αστυνομικούς, πολύ συχνά προχωρούν σε συλλήψεις ατόμων για αδικήματα που τελούνται εντός δικαστηρίων. Όπως αναφέρουν, καθημερινά συλλαμβάνουν άτομα για κατοχή ναρκωτικών ουσιών, όπως ακατέργαστη κάνναβη και κρυσταλλική αμφεταμίνη. Επίσης, προχωρούν σε συλλήψεις για παράνομη κατοχή όπλων και επικίνδυνων αντικειμένων, όπως μαχαίρια, πτυσσόμενες ράβδους και σιδηρογροθιές.
