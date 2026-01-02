Όταν από τύχη το Παγκράτι δεν έγινε Ελβετία - Η επικίνδυνη «μόδα» των βεγγαλικών στα μπαρ

Η απίστευτη τραγωδία που έλαβε χώρα στον Κραν Μοντάνα της Ελβετίας, μετά από φωτιά που ξέσπασε σε μπαρ της περιοχής και που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 47 ανθρώπους ξυπνά μνήμες από ένα περιστατικό που σημειώθηκε στο Παγκράτι πέρσι ίδια εποχή.

Τον Νοέμβριο του 2024, φωτιά ξέσπασε σε μπαρ στο Παγκράτι, όταν σερβιτόρος που μετέφερε τούρτα σε πελάτη που είχε γενέθλια, την σήκωσε ψηλά με αποτέλεσμα να τυλιχτεί στις φλόγες ο χριστουγεννιάτικος στολισμός και ευτυχώς, μόνο να τραυματιστούν ελαφρά έξι άτομα.

Το περιστατικό είχε συγκλονίσει τότε, καθώς θα μπορούσε να εξελιχθεί σε τραγωδία, αφού όπως έχει γίνει γνωστό, ένα κομμάτι του χριστουγεννιάτικου στολισμού έπεσε πάνω στους θαμώνες, οι οποίοι για να γλιτώσουν από τη φωτιά, άρχισαν να σπάνε τα τζάμια.

Διαβάστε επίσης: Βίντεο από τη φωτιά σε γνωστό μπαρ στο Παγκράτι: Άρχισε από βεγγαλικά τούρτας

«Μία έξοδο κινδύνου είχε και γινόταν της τρελής. Από πίσω έσπαγαν τζάμια όλοι. Στην τουαλέτα δεν είχαν καταλάβει και άκουγαν φωνές», αναφέρει συγκλονιστική μαρτυρία από μια γυναίκα που βρισκόταν μέσα στο κατάστημα την ώρα που ξέσπασε η φωτιά.

Από την άλλη, η φωτιά στην Ελβετία όπως ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας, Αντόνιο Ταγιάνι, ενδέχεται να προκλήθηκε από πυροτεχνήματα.

«Φαίνεται πως υπήρξε ένα δυστύχημα που προκλήθηκε από μια φωτιά, από κάποια έκρηξη, από κάποια πυροτεχνήματα που ερρίφθησαν κατά τη διάρκεια των εορτασμών της Πρωτοχρονιάς», δήλωσε ο Ταγιάνι στο Sky TG24.

Διαβάστε επίσης: Αγωνία για νεαρή Ελληνίδα στο Κραν Μοντανά: Αγνοείται μετά την πολύνεκρη φωτιά

Κοινός παρονομαστής και στα δύο περιστατικά αναδεικνύεται μια επικίνδυνη «μόδα» που τα τελευταία χρόνια κερδίζει έδαφος στη νυχτερινή διασκέδαση: η χρήση βεγγαλικών ή πυροτεχνημάτων μέσα σε κλειστούς χώρους, στο όνομα του θεάματος και της υπερβολής.

Αυτό που παρουσιάζεται ως εορταστικό στοιχείο, μπορεί πολύ εύκολα να μετατραπεί σε πολύνεκρη τραγωδία όπως συνέβη στην περίπτωση της Ελβετία καθώς υπάρχει ελάχιστο περιθώριο αντίδρασης, όταν μιλάμε για έναν γεμάτο κόσμο χώρο.