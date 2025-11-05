Όταν η Αθήνα είχε μείνει χωρίς λεωφορεία λόγω «εμφυλίου» των οδηγών

Η Ε.Α.Σ (Επιχείρησή Αστικών Συγκοινωνιών) ήταν ο «πρόγονος» του ΟΑΣΑ, μια δημόσια επιχείρηση, η οποία στις αρχές της δεκαετίας του `90 είχε σοβαρά οικονομικά πρόβληματα. Η κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, που είχε διαδεχθεί την τρικομματική του `89 και την οκταετία του ΠΑΣΟΚ, ήταν έτοιμη για μια σκληρή τομή στο ελληνικό δημόσιο, που μόνο αντιδράσεις μπορούσε να προκαλέσει.

Τον Ιούλιο του 1992, η Ε.Α.Σ οδεύει στο τέλος της. Το σχέδιο της κυβέρνησης μπαίνει σε εφαρμογή. Αυτό το σχέδιο περιλαμβάνει την απόλυση περίπου 8.000 υπαλλήλων, τη ρύθμιση των χρεών και τη δωρεάν παραχώρηση 1.700 λεωφορείων της.

Η κυβέρνηση θέλει να υιοθετήσει ένα μοντέλο επιδοτούμενων ιδιωτικών συγκοινωνιών, με 1.700 οδηγούς. Αυτή η κυβερνητική πρωτοβουλία, με σκοπό την περικοπή σε σπατάλες και τη μείωση του δανεισμού στις δημόσιες επιχειρήσεις, συναντά σφοδρές αντιδράσεις.

Στις 9 Σεπτεμβρίου, στους δρόμους γύρω από την Ομόνοια ξεσπούν ομηρικές μάχες ανάμεσα σε οδηγούς. Ορισμένοι δέχονται επιθέσεις, στις οποίες του σκίζουν τα ρούχα και τα χαρτιά με τις αιτήσεις για άδεια λεωφορείων. Τα συλλαλητήρια των απολυμένων ΕΑΣιτών θα διαρκέσουν συνολικά 18 μήνες, σε μια απεργία που δεν νικήθηκε ποτέ. Η κυβέρνηση Κωνσταντίνου Μητσοτάκη έπεσε εκκωφαντικά, τον Οκτώβριο του 1993 μέ ήττα στις εθνικές εκλογές.