Πώς «πιάστηκε» ο Γιώργος Τσαγκαράκης: Οι δύο καταγγελίες, τα e-mail με τις φωτογραφίες και το Ευαγγέλιο

Στο μικροσκόπιο των Αρχών είχε τεθεί από τέλος Φεβρουαρίου, ο γνωστός γκαλερίστας Γιώργος Τσαγκαράκης, έπειτα από επώνυμη καταγγελία ενός ιδιώτη, ο οποίος μάλιστα είχε στείλει και e-mail στην αστυνομία, με φωτογραφίες από διάφορους πίνακες ζωγραφικής που ισχυρίστηκε ότι ήταν πλαστοί.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Alpha, στις 6 Μαρτίου έγινε μια δεύτερη καταγγελία από διαφορετικό άτομο, το οποίο έλεγε σχεδόν τα ίδια με τον πρώτο.

Στις 11 Μαρτίου, ο Εισαγγελέας Εφετών Αθηνών διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, προκειμένου να διερευνηθούν οι καταγγελίες μέσω ειδικών ανακριτικών πράξεων.

Λίγες ημέρες αργότερα, στις 19 Μαρτίου, νέες αναφορές ενίσχυσαν την υπόθεση, αυτή τη φορά από Κύπριο βυζαντινολόγο και από τη Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών του Υπουργείου Πολιτισμού. Οι καταγγελίες αφορούν Ευαγγέλιο του 1745, το οποίο παρουσιάστηκε σε δημοπρασία με εκτιμώμενη αξία 8.000 έως 12.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που προσκομίστηκαν, μετά από εξέταση από ειδικούς, το συγκεκριμένο αντικείμενο φέρεται να είναι συλλεκτικό και μοναδικό, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στην υπόθεση.

Οι κατηγορίες

Βαρύτατες κατηγορίες απήγγειλε ο Εισαγγελέας σε βάρος προβεβλημένου γκαλερίστα που συνελήφθη το μεσημέρι της Παρασκευής μετά από έφοδο αστυνομικών της Διεύρυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σε αποθήκες της επιχείρησης του.

Η ποινική δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος του αφορά κατηγορίες για:

Υπεξαίρεση αρχαίου και νεότερων μνημείων ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, τελεσθείσα κατά επάγγελμα (κακούργημα). Παράβαση της υποχρέωσης δήλωσης μνημείου. Διακεκριμένη περίπτωση κατασκευής-έκθεσης διακίνησης-διάθεσης-κατοχής έργων τέχνης με σκοπό παραπλάνησης, ιδιαίτερα μεγάλης αξίας τελεσθείσα, κατά επάγγελμα και σε εμπορική κλίμακα, κατ εξακολούθηση (κακούργημα). Απάτη με ζημιά ιδιαίτερα μεγάλη, κατά εξακολούθηση (κακούργημα). Διακεκριμένη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, κατ' εξακολούθηση τελεσθείσα, κατ' επάγγελμα (κακούργημα).

Δίωξη ασκήθηκε και σε βάρος υπαλλήλου στην επιχείρηση του γκαλερίστα, ο οποίος είναι αντιμέτωπος με το αδίκημα της αποδοχής αρχαίου κινητού μνημείου, ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, που αποτελεί προϊόν εγκλήματος.

Το Ευαγγέλιο

Η δικογραφία παραπέμφθηκε σε ανακριτή από τον οποίο οι κατηγορούμενοι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν την Τρίτη (24/3). Η υπόθεση απασχόλησε τις διωκτικές αρχές μετά από καταγγελία με αφορμή βίντεο που ανάρτησε ο κατηγορούμενος , για ένα βενετσιάνικο Ευαγγέλιο του 18ου αιώνα, το οποίο έθεσε προς πώληση.

Στο επίμαχο βίντεο, ο ίδιος ο ιδιοκτήτης γκαλερί φαίνεται να αναφέρει πως το αντικείμενο είναι «συλλεκτικό, μουσειακό Ευαγγέλιο που γράφτηκε το 1745 στη Βενετία, την περίοδο που Πατριάρχης Ιεροσολύμων ήταν ο Χρυσόστομος Νοταράς». Εφόσον ισχύει η παλαιότητα του Ευαγγελίου, υπάγεται στο νόμο περί αρχαιοτήτων καθώς είναι πριν από το 1821.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί που έκαναν έφοδο σε αποθήκες του κατηγορούμενου, εντόπισαν μεγάλο αριθμό πινάκων ζωγραφικής, κάποιοι εκ των οποίων φαίνεται να είναι πλαστοί. Η εταιρία του κατηγορούμενου, σε ανακοίνωση που εξέδωσε αναφέρει πως το Ευαγγέλιο παραδόθηκε στις Αρχές προκειμένου να ελεγχθεί η γνησιότητα του, ενώ για τους πίνακες τονίζει πως ανήκουν στην προσωπική περιουσία του ιδιοκτήτη της γκαλερί και δεν είναι αντικείμενα πώλησης.