Μαρινάκης για Άγνωστο Στρατιώτη: «Καμία εκδήλωση διαμαρτυρίας - Δεν σβήνουμε τα ονόματα των νεκρών»

Σε ενδιαφέρουσες δηλώσεις προέβη ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης για τα Τέμπη και την πλατεία του Αγνώστου Στρατιώτη ως τόπο δημοκρατικών συγκεντρώσεων διαμαρτυρίας.

«Ο σεβασμός στους νεκρούς για το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών, μπορεί να γίνει σ’ ένα Μνημείο, μπορεί να γίνει οπουδήποτε στην Ελλάδα, μπορεί να γίνει όπου θέλουν οι γονείς, όπου θέλουν οι συγγενείς.

Εμείς δεν πρόκειται να μπούμε στη διαδικασία να κάνουμε μια "επιθετική" κίνηση, μια ενέργεια, να πάμε αύριο μεθαύριο, την άλλη βδομάδα, να σβήσουμε τα ονόματα, για να έρθουν οι προβοκάτορες "αλληλέγγυοι" οι οποίοι εκμεταλλεύονται τον πόνο των συγγενών και να δημιουργηθεί μία ακόμα ένταση», δήλωσε, κατά το ΑΜΠΕ.

Μαρινάκης: «Μαχαίρι» στις συγκεντρώσεις στον Άγνωστο Στρατιώτη

Βέβαια στη συνέχεια ο κ. Μαρινάκης, τρόπον τινά παραδέχτηκε πως η Νέα Δημοκρατία θα επιτρέψει την παρέμβαση με τα ονόματα των νεκρών του εγκλήματος καθαρά για επικοινωνιακούς λόγους, καθώς θα απαγορεύσει ακολούθως τις δημοκρατικές συγκεντρώσεις στον χώρο μπροστά από το μνημείο.

«Το λέμε ξεκάθαρα, ότι από τη στιγμή της ψήφισης της τροπολογίας και μετά, δεν θα επιτρέψουμε να μετατρέπεται -και αυτό έχει να κάνει με την Αστυνομία και όχι με το Στρατό που λέει, εντελώς νομίζω τεχνηέντως και ψευδώς η αντιπολίτευση, ποτέ δεν το είπαμε αυτό- δεν θα επιτρέψουμε το ιερό αυτό σημείο να γίνει οτιδήποτε έχει να κάνει με έκφραση οποιασδήποτε διαμαρτυρίας. Μπορεί να γίνει πιο πέρα, πιο δίπλα.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι: «Μετά την ψήφιση της συγκεκριμένης τροπολογίας το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη θα είναι μόνο για την τιμή των νεκρών. Για τίποτε άλλο.

Καμία εκδήλωση διαμαρτυρίας, καμία πορεία, τίποτα. Καμία πολιτική εκδήλωση, και επειδή μου είπαν: "ναι, αλλά, κι εσείς που πήγατε στο ‘‘ναι’’". Είτε είναι το "ναι", είτε το "όχι", είτε το "ίσως", δεν το χρωματίζουμε πολιτικά, δεν είναι μια κίνηση διχαστική, είναι μια κίνηση να τιμήσει αυτονοήτως τους ήρωές μας».