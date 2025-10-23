Ουρές ΜΑΤ μπροστά από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη: «Όχι στα ιδιωτικά Πανεπιστήμια», λένε οι φοιτητές

Διμοιρίες των MAT, βρίσκονται αυτή τη στιγμή έξω από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη καθώς φοιτητικοί σύλλογοι φτάνουν στο σημείο προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για το νομοσχέδιο της Σοφίας Ζαχαράκη , για τα ιδιωτικά Πανεπιστήμια.
Στο βίντεο του Orange Press Agency, φαίνεται να εφαρμόζεται και «στην πράξη», η τροπολογία για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, η οποία ψηφίστηκε εχθές στη Βουλή.
Υπενθυμίζεται ότι, η νέα τροπολογία, που επιτρέπει μεταξύ άλλων τη φύλαξη του σημείου και την απαγόρευση συναθροίσεων, υπερψηφίστηκε με 159 θετικές ψήφους.
