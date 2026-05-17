«Ούτε απροσεξία, ούτε η κακιά η ώρα»: Το Εργατικό Κέντρο ζητά νέα έρευνα για το εργατικό ατύχημα στη Νίσυρο

Σοκ έχει προκαλέσει το εργατικό ατύχημα που έλαβε χώρα στη Νίσυρο, κατά το οποίο τραυματίστηκε σοβαρά ένας 51χρονος, με το Εργατικό Κέντρο Βορείου Συγκροτήματος Δωδεκανήσου να ζητά νέα εις βάθος έρευνα από τις αρμόδιες Αρχές, με ανακοίνωσή του.

Υπενθυμίζεται ότι το εργατικό ατύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών με μηχάνημα που έφερε ιμάντα, με αποτέλεσμα τον βαρύτατο τραυματισμό και τον ακρωτηριασμό του δεξιού του χεριού του 51χρονου, ο οποίος νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο της Κω σε σταθερή κατάσταση.

Στην ανακοίνωση του Εργατικού Κέντρου Κω αναφέρεται ότι «ούτε ατύχημα ήταν ούτε απροσεξία ούτε η κακιά η ώρα. Ήταν θέμα χρόνου καθώς οι συνθήκες εργασίας, η υπερεντατικοποίηση πάνω σε αυτό το μικρό κομμάτι γης χτυπάνε κόκκινο χρόνια τώρα με αποτέλεσμα να υπάρχουν τέτοιου είδους θλιβερά περιστατικά».

Σύμφωνα με την αστυνομία, ήδη έχει σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος των αρμοδίων για την ασφάλεια του εργοταξίου στη Νίσυρο, έχουν ληφθεί καταθέσεις από τις αστυνομικές Αρχές, έχει γίνει αυτοψία, ενώ έχει ζητηθεί και πραγματογνωμοσύνη από ειδικούς.

Όπως δήλωσε ο Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Κω, κ. Νίκος Φανιός, ο 50χρονος έφτασε στο νοσηλευτικό ίδρυμα γύρω στις 10:30 το πρωί και οδηγήθηκε εσπευσμένα στο χειρουργείο. Η λεπτή χειρουργική επέμβαση διήρκεσε περίπου τέσσερις ώρες. Κατά την εισαγωγή του, διαπιστώθηκε πως το δεξί χέρι του άτυχου εργάτη είχε ήδη ακρωτηριαστεί από το μηχάνημα. Ο ασθενής παραμένει εκτός κινδύνου, με την πορεία της υγείας του να εξελίσσεται ομαλά.