Πάνος Καμμένος: «Ούτε τον παπά πήρα, ούτε τίποτα - Ειρωνική η αναφορά στην Κίμπερλι»

Σε μια υπόθεση που προκαλεί πολιτικούς και εκκλησιαστικούς τριγμούς, ο Πάνος Καμμένος εμπλέκεται σε συνομιλία με πρόσωπο που χαρακτηρίζεται ως εγκέφαλος κυκλώματος, με στόχο την προώθηση αρχιμανδρίτη στη θέση δεσπότη στα Χανιά.

Ο ίδιος αρνείται κάθε ενεργή εμπλοκή, ενώ δηλώνει πως η αναφορά στην Κίμπερλι ήταν ειρωνική και ότι βρισκόταν απλώς με τον γιο του στο Μαϊάμι.

Ο Πάννος Καμμένος υποστηρίζει ότι: «Μου ζήτησαν να μιλήσω στον αρχιμανδρίτη, αλλά δε μίλησα».

Μιλώντας στον δημοσιογράφο Νίκο Στραβελάκη, ο Πάνος Καμμένος επιβεβαίωσε την επικοινωνία με το πρόσωπο που φέρεται να ηγείται του κυκλώματος, αλλά αρνήθηκε κάθε ενεργή εμπλοκή.

Όπως δήλωσε: «Τον ήξερα από παλιά, από όταν ήμουν στη ΝΔ. Με πήρε τηλέφωνο και μου είπε για αυτόν τον παπά. Του είπα εντάξει, έχω επαφές.

Αλλά ούτε τον παπά πήρα, ούτε τίποτα.

Ούτε μίλησα με τον αρχιμανδρίτη, ούτε τον βοήθησα, ούτε σήκωσα ξανά τηλέφωνο».

Διαβάστε ακόμα: Πάνος Καμμένος: Ο διάλογος για τον αρχιμανδρίτη, η Κίμπερλι και η μαφία στην Κρήτη

Ο ίδιος υποστήριξε πως η αναφορά στην Κίμπερλι ήταν ειρωνική και πως βρισκόταν απλώς με τον γιο του στο Μαϊάμι.

Επίσης, τόνισε ότι δεν υπήρξε καμία άλλη επικοινωνία με το κύκλωμα, πέραν της πρώτης που καταγράφεται στη δικογραφία. Όταν του εστάλη το βιογραφικό του αρχιμανδρίτη, δεν ανταποκρίθηκε.

Ο Πάνος Καμμένος επιστρέφει στην πολιτική σκηνή

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σχολίασε μέσω του OPEN πως η κίνηση του Καμμένου αποτελεί «το καλύτερο Rebranding» για την επιστροφή του στην πολιτική σκηνή. Ο Καμμένος απάντησε πως δεν θεωρεί ειρωνικό το σχόλιο και δεν κατανοεί γιατί ερμηνεύεται ως ταύτιση με τον Αλέξη Τσίπρα.

Ο Πάνος Καμμένος δεν παρέλειψε να σχολιάσει και το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Αν κάνει κόμμα ο Σαμαράς δεν θα αφήσω τον κόσμο της δεξιάς να πέσει στα χέρια του ανθρώπου που είχε ρίξει τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη».

Η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις αρχές να ετοιμάζουν νέες συλλήψεις, ενώ η πολιτική σκηνή παρακολουθεί με ενδιαφέρον τις εξελίξεις και τις αποκαλύψεις που έρχονται στο φως.