Παγκράτι: Παρίσταναν το ζευγάρι και λήστεψαν με απειλή μαχαιριού οδηγό ταξί

Ληστεία υπό την απειλή μαχαιριού δέχτηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας 15/6 ένας οδηγός ταξί από έναν άνδρα και μία γυναίκα που παρίσταναν το ερωτευμένο ζευγάρι όταν επιβιβάστηκαν στο όχημά του.

Οι κακοποιοί επιβιβάστηκαν από την Πλατεία Πλαστήρα στο Παγκράτι και ζήτησαν από τον οδηγό να τους πάει στο Αιγάλεω.

Στη συνέχεια, δεν δίστασαν να βγάλουν μαχαίρι και να απειλήσουν τον οδηγό του ταξί για τις εισπράξεις.

«Ήμουν ανυποψίαστος. Ήταν γύρω στις 3, τους πήρα από την Πλαστήρα στην πιάτσα στο Παγκράτι, μου ζήτησαν να τους μεταφέρω στο Αιγάλεω, μόλις τους πήγα εκεί μου τράβαγε τη μπλούζα, δεν είχα καταλάβει ότι μου είχε βάλει το μαχαίρι στο λαιμό και μόλις γύρισα είδα το μαχαίρι», είπε ο οδηγός στο δελτίο ειδήσεων του MEGA.

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Ο οδηγός αντιστάθηκε και προσπάθησε να τον αφοπλίσει, εκείνος όμως τον απείλησε ακόμα και για τη ζωή του.

«Κάπου αντιστάθηκα, με απείλησε ότι μην το συνεχίσω άλλο, «θα σε σκοτώσω». Και μου πήρε και το κινητό. Τους έδωσα μόνος μου τα λεφτά, τα έβγαλα από τη τσέπη μου», πρόσθεσε.

Το ζευγάρι ληστών άρπαξε από τον οδηγό ταξί περίπου 500 ευρώ και το κινητό του τηλέφωνο, το οποίο λίγο αργότερα βρέθηκε πεταμένο σε ένα πάρκο της περιοχής.

«Έμαθα σήμερα από συναδέλφους ότι το ίδιο ζευγάρι λογικά από άλλο σημείο επιβίβασης με ίδιο σημείο αποβίβασης κάνανε το ίδιο πράγμα».

Οι Αρχές μέσα από βιντεοληπτικό υλικό που έχουν στη διάθεσή τους προσπαθούν να ταυτοποιήσουν το νεαρό ζευγάρι, για να μπει τέλος στην εγκληματική του δράση.