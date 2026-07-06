Παγκράτι: Πώς αποκαλύφθηκε η φρίκη με τον νεκρό 63χρονο - Στο νοσοκομείο ο αδελφός του

Πολλά είναι τα αναπάντητα ερωτήματα αναφορικά με τον εντοπισμό του νεκρού 63χρονου, σε σπίτι στο Παγκράτι. Ο άνδρας βρέθηκε σε κατάσταση προχωρημένης σήψης, με τον αδελφό του να είναι στο διπλανό δωμάτιο.

Το απόγευμα της Κυριακής (05/07), αστυνομικοί ειδοποιήθηκαν από ένοικοι της ίδιας πολυκατοικίας για έντονη μυρωδιά που αναδυόταν από το διαμέρισμα που έμεναν τα δύο αδέλφια.

Περί τις 19:00 μπήκαν στο σπίτι του πρώτου ορόφου, όπου βρήκαν νεκρό τον 63χρονο τυλιγμένο με ένα σεντόνι.

Στο διπλανό δωμάτιο, βρέθηκε ο συνομήλικος αδελφός του, ο οποίος ήταν επίσης σε άσχημη κατάσταση υγείας.

Οι Αρχές προχώρησαν σε προσαγωγή του, αλλά αποφασίστηκε η άμεση μεταφορά του στο νοσοκομείο, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Τα αίτια θανάτου του 63χρονου παραμένουν άγνωστα μέχρι και αυτή την ώρα, ωστόσο έχει διαταχθεί η διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής για να δοθούν απαντήσεις.

Μέχρι στιγμής, όπως μεταφέρει η κρατική τηλεόραση, οι Αρχές δεν πιστεύουν ότι ο θάνατός του ήταν αποτέλεσμα εγκληματικής ενέργειας, αλλά αναμένονται και τα επίσημα αποτελέσματα από την ιατροδικαστική εξέταση.

Σημειώνεται πως τα δύο αδέλφια είχαν εργαστεί ως αστυνομικοί και φαίνεται να αντιμετώπιζαν σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα.

Γείτονες ανέφεραν ότι άκουγαν συχνά καυγάδες από το διαμέρισμα, ενώ δεν έλειπαν και οι προστριβές με άλλους ενοίκους της πολυκατοικίας.