Παγκράτι: Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση για τα αίτια θανάτου του 63χρονου

Από παθολογικά αίτια φέρεται να πέθανε ο 63χρονος που εντοπίστηκε νεκρός στο Παγκράτι, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση.

Την ίδια στιγμή, σε εξέλιξη παρασμένουν οι έρευνες των αρχών, ενώ κατά την ΕΡΤ, η όποια ποινική δίωξη ασκηθεί στον αδελφό του έχει να κάνει με απείθεια και άλλα αδικήματα.

Υπενθυμίζεται ότι, η Άμεση Δράση ειδοποιήθηκε λίγο μετά τις 5 το απόγευμα της Κυριακής για έντονη δυσοσμία που προερχόταν από το συγκεκριμένο διαμέρισμα στο Παγκράτι στην οδό Αστυδάμαντος, στο οποίο έμεναν δυο αδέρφια τα οποία φέρεται να αντιμετώπιζαν σοβαρά ψυχολογική προβλήματα.

Όταν οι αστυνομικοί μπήκαν στο διαμέρισμα βρήκαν μια σορό σε προχωρημένη σήψη τυλιγμένη σε σεντόνι και έναν άνδρα 63 ετών ο οποίος βρισκόταν στο διαμέρισμα και ήταν σε παραλογισμό.

Παγκράτι: Το προφίλ των δύο αδελφών

Tα δύο δίδυμα αδέλφια ήταν πρώην αστυνομικοί και ζούσαν για αρκετά χρόνια μαζί, στο διαμέρισμα στο Παγκράτι.

Aντιμετώπιζαν σοβαρά ψυχικά προβλήματα, όπως αναφέρουν πληροφορίες αλλά και οι γείτονές τους, ενώ συχνά προκαλούσαν προβλήματα στη γειτονιά.

Το διαμέρισμά τους, ήταν επίσης παραμελημένο, ενώ σύμφωνα πάλι με τους γείτονες, φέρεται να μάζευαν μέσα περιστέρια,

