Παγκράτι: «Την άρπαξε από τον λαιμό και τη χτυπούσε στο καπό» - Σοκάρουν οι μαρτυρίες από την επίθεση στην 22χρονη

Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως για το σοκαριστικό περιστατικό που έλαβε χώρα στο Παγκράτι, το μεσημέρι του Σαββάτου (25/04), όπου 59χρονος οδηγός μηχανής επιτέθηκε σε 22χρονη οδηγό αυτοκινήτου, που προσπαθούσε να παρκάρει στην περιοχή.

Όλα συνέβησαν λίγο μετά τις 14:30 στην οδό Αριστοξένου, σε περιοχή όπου, σύμφωνα με κατοίκους, το πρόβλημα του πάρκινγκ είναι έντονο και οι διαπληκτισμοί μεταξύ οδηγών συχνό φαινόμενο.

Σύμφωνα με νέες πληροφορίες από αυτόπτες μάρτυρες, η νεαρή καθυστερούσε να παρκάρει το αυτοκίνητό της σε σημείο στο Παγκράτι που μάλλον ο 59χρονος οδηγός δικύκλου συνήθιζε να αφήνει τη μοτοσικλέτα του.

Πώς κλιμακώθηκε η ένταση

Ο άνδρας φέρεται να της ζήτησε πολλές φορές να φύγει από σημείο, λέγοντάς της πως «δεν μπορεί να βγει». Σύντομα οι τόνοι ανέβηκαν, με τον 59χρονο να εξυβρίζει τη 22χρονη και, στη συνέχεια, να της επιτίθεται σωματικά.

Όπως περιγράφουν μάρτυρες, ο δράστης την άρπαξε από τον λαιμό και τη χτυπούσε πάνω στο αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα η άτυχη νεαρή να σωριαστεί στο οδόστρωμα και να υποστεί τραυματισμούς στο πόδι και στο χέρι.

Κάτοικοι της περιοχής, μάλιστα, αναφέρουν ουρλιαχτά που ακούγονταν για αρκετή ώρα, ενώ αναφέρουν ότι η 22χρονη έφερε γρατσουνιές στον λαιμό και έντονη κοκκινίλα στο πόδι.

Στη φωτογραφία-ντοκουμέντο που καταγράφει την εικόνα λίγα λεπτά μετά την επίθεση, η κοπέλα διακρίνεται καθισμένη στο πεζοδρόμιο με πάγο στο τραυματισμένο πόδι, δίπλα σε φίλη της, ενώ αστυνομικοί και περίοικοι της παράσχουν τις πρώτες βοήθειες.

Μετά το περιστατικό, ο 59χρονος φέρεται να πάρκαρε τη μοτοσικλέτα του και να κρύφτηκε σε κοντινή πολυκατοικία. Οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον ταυτοποιήσουν και τον αναζήτησαν τόσο στην οικία όσο και στον χώρο εργασίας του στο πλαίσιο του αυτοφώρου, χωρίς ωστόσο να τον εντοπίσουν.

Η 22χρονη μεταφέρθηκε στον Ερυθρό Σταυρό, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν ότι είχε υποστεί κάταγμα στο πόδι και της τοποθέτησαν γυψονάρθηκα.

Κάτοικοι της περιοχής καταγγέλλουν ότι αντίστοιχα επεισόδια είναι σχεδόν καθημερινά στο Παγκράτι, λόγω της έλλειψης θέσεων στάθμευσης. Όπως αναφέρουν, δεν είναι λίγες οι φορές που οδηγοί ανταλλάσσουν απειλές, ενώ κάποιοι φτάνουν στο σημείο να προσποιούνται ότι φέρουν όπλο, ακόμη και για μια θέση πάρκινγκ.