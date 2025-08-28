Παιανία: Βίντεο ντοκουμέντο με τον 62χρονο που κατηγορείται για εμπρησμό

Βίντεο ντοκουμέντο με τη δράση του 62χρονου που κατηγορείται ότι έβαλε τη φωτιά στην Παιανία την περασμένη Τρίτη έρχεται στο φως της δημοσιότητας.

Στο βίντεο που παρουσιάζει ο ΣΚΑΪ ο 62χρονος καταγράφεται από κάμερα ασφαλείας να απομακρύνεται με το ποδήλατό του από το σημείο και ελάχιστα λεπτά αργότερα να ξεσπάει η φωτιά.

Οι αστυνομικοί μάλιστα σε έρευνα στο σπίτι του 62χρονου φερόμενου εμπρηστή εντόπισαν στο σπίτι του και τα ρούχα που φορούσε την επίμαχη ημέρα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, ο 62χρονος συνελήφθη για εμπρησμό από πρόθεση, αναφορικά με τη χθεσινή πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση πλησίον του Ελληνοαμερικανικού Κολλεγίου Αθηνών (Λάτσειο), στον παράδρομο της Αττικής Οδού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο δράστης κινούνταν με ποδήλατο τύπου mountain bike και έβαλε τη φωτιά χρησιμοποιώντας αναπτήρα. Στη συνέχεια προσπάθησε να κρύψει σακίδιο πλάτης που έφερε, το οποίο εντοπίστηκε από τις Αρχές.

Η άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων χθες το απόγευμα οδήγησε στον γρήγορο περιορισμό της πυρκαγιάς, πριν αυτή απειλήσει κατοικίες και γειτονικές εκτάσεις.