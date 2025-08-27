Παλλήνη: Παρακολουθούσαν τον δημοτικό υπάλληλο για εβδομάδες - Πώς φέρεται να έβαζε φωτιές

Τον τρόπο με τον οποίοι οι υπάλληλοι της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) εντόπισαν και συνέλαβαν τον 48χρονο υπάλληλο του Δήμου Παλλήνης που κατηγορείται ότι προέβαινε σε εμπρησμούς στην περιοχή ήδη από το 2020.

Όπως αναφέρει ο Alpha, οι υπάλληλοι της ΔΑΕΕ είχαν θέσει υπό παρακολούθηση τον δημοτικό υπάλληλο τις τελευταίες εβδομάδες και αξιοποιώντας υλικό καμερών, εντόπιζαν το βαν του Δήμου που χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά παιδιών ΑμεΑ να κινείται κοντά σε κάθε ένα από τα σημεία όπου ξεσπούσαν εστίες φωτιάς.

Έτσι έφτασαν στον 48χρονο και όταν αυτός συνελήφθη, μέσα στο βαν και συγκεκριμένα στη θήκη της πόρτας του οδηγού, εντοπίστηκαν έξι αναπτήρες, τρία κουτιά σπίρτα και υπολείμματα χαρτιού.

Ο δημοτικός υπάλληλος εικάζεται ότι έβαζε φωτιά στα χαρτιά αυτά και τα πετούσε σε οικόπεδα, κοντά σε «ευαίσθητες» δομές, όπως ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ και δομή ψυχικής υγείας ανηλίκων.

Η ΔΑΕΕ ερευνά και το κινητό του 48χρονου δημοτικού υπαλλήλου, προκειμένου να εντοπίσουν επιπλέον στοιχεία.