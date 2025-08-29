Στη φυλακή οδηγείται μετά την απολογία του ο 48χρονος δημοτικός υπάλληλος του που κατηγορείται για την πρόκληση τεσσάρων πυρκαγιών στην Παλλήνη, τον Ιούνιο και τον Ιούλιο.

Ο κατηογορούμενος φέρεται κατά την απολογία του να αρνήθηκε όσα του αποδίδονται.

«Λάθος άνθρωπο πιάσατε. Δεν έχω σχέση με τις πυρκαγιές. Ουδέποτε παραδέχτηκα κάτι τέτοιο. Κλήθηκα να δώσω μια κατάθεση κι εκεί με συνέλαβαν, παρά το γεγονός ότι από την έρευνα που διενεργήθηκε στην τσάντα μου και στο βανάκι, δεν βρέθηκε κάτι το μεμπτό.

Πουθενά δεν εμφανίζομαι σε βίντεο να βάζω φωτιές. Επειδή είδαν πολλές φορές το βανάκι να περνάει από τις περιοχες, με θεώρησαν ύποπτο. Δεν υπάρχει οποιαδήποτε κατάθεση που να με ενοχοποιεί. Κάποιος που να λέει ότι έβαλα φωτιά, ή ότι με είδε να πετάω κάτι».

Σύμφωνα με τον συνήγορό του Λευτέρη Κωνσταντινίδη, ο κατηγορούμενος ποτέ δεν είπε ότι είχε εθισμό στον τζόγο και πως όταν έχανε έβαζε τις φωτιές. «Αν είχε εθισμό στον τζόγο, όπως γράφτηκε, θα είχε αναφερθεί στις γνωματεύσεις ψυχιάτρου και παθολόγου , οι οποίοι τον είχαν εξετάσει αρχές Αυγούστου λόγω της εργασίας του", δήλωσε ο συνήγορός του.