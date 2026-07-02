Το συγκινητικό αντίο του Παναγιώτη Νέστορα στη σύζυγό του: «Πήγε να βρει την κόρη μας»

Ο Παναγιώτης Νέστορας, πατέρας της πολιτευτού της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, αποχαιρετά τη σύζυγό του με ένα συγκινητικό μήνυμα, μία μέρα μετά τον θάνατο της ύστερα από την επίθεση με γκαζάκια που έγινε στο σπίτι τους στη Θεσσαλονίκη.

Η Βάγια Νέστορα υπέστη εγκαύματα στο 80% του σώματός της, με αποτέλεσμα να διασωληνωθεί στο Ιπποκράτειο, πριν φύγει από τη ζωή.

Το ζευγάρι μετρούσε 47 χρόνια κοινής πορείας, με τον Παναγιώτη Νέστορα, που χρειάστηκε επίσης νοσηλεία μετά την επίθεση καθώς υπέστη αναπνευστικά προβλήματα, να κάνει αναφορά και στην κόρη τους, Νικολέτα, την οποία είχαν χάσει πριν από μερικά χρόνια.

«Σήμερα μετά το δολοφονικό χτύπημα των ανόητων μπαχαλάκιδων, αναρχικών και φοβιτσιάρηδων. Αποχαιρετώ την γυναίκα μου Βάγια, για τη χώρα των αγγέλων, μια ηρωίδα της ζωής, αγαπητή από όλους, έναν άνθρωπο της προσφοράς» έγραψε στο μήνυμά του στο Facebook.

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«Ήταν μητέρα, σύζυγος για 47 χρόνια, αντιμετωπίζοντας μαζί, τις χαρές και τις λύπες. Πήγε να βρει την κόρη μας Νικολέτα, που τόσο υπεραγαπούσε, να της πει τα νέα για τον γιο της. Πόσο καλό παιδί είναι και πόσο σε αγαπούσε» συμπλήρωσε.

Η κόρη τους είχε πεθάνει πριν από μερικά χρόνια, με την Βάγια Νέστορα να αναλαμβάνει την ανατροφή του παιδιού της.

«Θα σε θυμάμαι πάντα γυναίκα μου γλυκιά σε κάθε ενέργειά μου θα έχω την απάντησή σου» συμπλήρωσε και κατέληξε:

«Εγώ και η κόρη σου Αφροδίτη είμαστε δυνατοί, είμαστε περήφανοι για εσένα, θα συνεχίσουμε ενωμένοι και θα αντιμετωπίσουμε τη ζωή μας έχοντας τα δικά μας Αστέρια για να μας προσέχουν. Σε αγαπώ».