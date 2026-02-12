Ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος, παραχωρεί συνέντευξη Τύπου, απαντώντας στην έρευνα σε βάρος του αλλά και το «πάγωμα» των περιουσιακών του στοιχείων.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο κ. Παναγόπουλος, ευχαρίστησε αρχικά την ηγεσία της παράταξής του, που θέλησε να βρεθεί στο πλευρό του, αλλά, όπως είπε, τους ζήτησε να μην το κάνουν καθώς «υπό διερεύνηση είμαι μόνο εγώ».

«Έχω γίνει βορά τηλεδικών και άδικων καταστάσεων» επεσήμανε ο ίδιος και συμπλήρωσε πως «έχουν περάσει 9 μέρες από τη δέσμευση των λογαριασμών μου και μόλις χθες κατόρθωσα να έρθει στα χέρια μου η διαταγή δέσμευσης», προσθέτοντας ότι ανεβαίνει τον δικό του ατομικό Γολγοθά και επισήμανε ότι «τα καρφιά βγαίνουν, αλλά οι τρύπες μένουν» και θα τον ακολουθούν σε όλη του τη ζωή.

Η μη ενημέρωσή του, όπως εξήγησε, ήταν και ο λόγος που δεν είχε προχωρήσει νωρίτερα σε αυτή τη συνέντευξη Τύπου.

«Δεν ήξερα για τι κατηγορούμαι και όχι μόνο αυτό, αλλά και ποια είναι τα στοιχεία. Πού βεβαίως, δεν τα έχω παραλάβει. Είναι σε ένα πόρισμα που κάποιοι διακινούν και εγώ δεν το έχω. Γι' αυτό άργησα να μιλήσω. Γιατί ήθελα να έχω θεσμική βάση, να σεβαστώ τις διαδικασίες και όχι να λέω ανυπόστατα πράγματα».

Σχετικά με τον ρόλο του στη ΓΣΕΕ, επέμεινε ότι είναι «εκλεγμένος πρόεδρος». Ακόμα, είπε πως η Συνομοσπονδία, «λειτουργεί με αυστηρούς κανόνες, στα πλαίσια του καταστατικού της, και κανείς δεν μπορεί να παρέμβει σε αυτή τη λειτουργία. Ειδικά σε οικονομικά ζητήματα, κανένας πρόεδρος δεν μπορεί να κάνει αναθέσεις σε εταιρείες των όποιων έργων».

Συμπλήρωσε πως αυτό ισχύει και σε πιο απλά πράγματα, όπως τη διοργάνωση κάποιου συνεδρίου.

Οι όποιες δαπάνες, επεσήμανε «εγκρίνονται από μία διαπαραταξιακή επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν όλες οι παρατάξεις. Εγκρίνονται και από τα όργανα».

Απαντώντας στις σχετικές καταγγελίες, είπε πως «δεν υπάρχει κανένα έργο κατάρτισης, γιατί εμείς δεν υλοποιούμαι τέτοια, ούτε κάνουμε αναθέσεις σε άλλους φορείς».

«Όποια οικονομική κίνηση» συνέχισε, «ελέγχεται ανά τρίμηνο από εξελεγκτική επιτροπή που εκλέγεται από το συνέδριο. Εκεί συμμετέχουν όλες οι παρατάξεις».

Παρακάτω, μπορείτε να δείτε live τη συνέντευξη Τύπου του.