Η ώρα της εξέτασης είναι ίσως η πιο απαιτητική στιγμή για κάθε υποψήφιο στις Πανελλαδικές εξετάσεις. Ακόμη και μαθητές που έχουν προετοιμαστεί σωστά μπορεί να νιώσουν ένταση, πίεση ή αμφιβολία μόλις βρεθούν μπροστά στα θέματα.

Αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό. Το ζητούμενο δεν είναι να μηδενίσεις το άγχος, αλλά να μπορέσεις να το διαχειριστείς ώστε να λειτουργήσεις όσο πιο καθαρά και οργανωμένα γίνεται.

Ακολουθούν συμβουλές από τον Εκπαιδευτικό όμιλο Πουκαμισά για να παραμείνεις ψύχραιμος την ώρα της εξέτασης στις Πανελλήνιες.

Το άγχος δεν σημαίνει ότι δεν είσαι έτοιμος

Λίγη ένταση πριν ή κατά τη διάρκεια της εξέτασης συμβαίνει σχεδόν σε όλους τους μαθητές. Είναι η φυσική αντίδραση του οργανισμού μπροστά σε μια σημαντική δοκιμασία.

Το σημαντικό είναι να μην αφήσεις αυτή την πίεση να επηρεάσει τη σκέψη και τη συγκέντρωσή σου. Μερικές πρακτικές κινήσεις μπορούν να βοηθήσουν

Πάρε λίγο χρόνο πριν ξεκινήσεις

Μόλις πάρεις τα θέματα, διάβασέ τα ήρεμα χωρίς βιασύνη. Μερικά δευτερόλεπτα συγκέντρωσης μπορούν να σε βοηθήσουν να οργανώσεις καλύτερα τη σκέψη σου.

Ξεκίνα από όσα γνωρίζεις καλύτερα

Οι πρώτες σωστές απαντήσεις λειτουργούν ενισχυτικά για την ψυχολογία σου και σε βοηθούν να αποκτήσεις ρυθμό.

Διαχειρίσου σωστά τον χρόνο σου

Μην αφιερώνεις υπερβολικό χρόνο σε μια δύσκολη άσκηση ή ερώτηση. Προχώρησε παρακάτω και επέστρεψε αργότερα με πιο καθαρό μυαλό.

Μείνε συγκεντρωμένος στο δικό σου γραπτό

Ο κάθε μαθητής έχει διαφορετικό τρόπο σκέψης και διαφορετικό ρυθμό. Το να παρακολουθείς τι κάνουν οι γύρω σου συνήθως αυξάνει την πίεση χωρίς λόγο.

Όταν νιώθεις ότι αγχώνεσαι έντονα

Αν αισθανθείς πίεση ή «μπλοκάρισμα», σταμάτησε για λίγα δευτερόλεπτα.

Πάρε μερικές αργές αναπνοές.

Χαλάρωσε για λίγο το σώμα σου.

Διάβασε ξανά προσεκτικά την εκφώνηση.

Συνέχισε βήμα-βήμα χωρίς πανικό.

Πολλές φορές, μια μικρή παύση αρκεί για να επανέλθει η συγκέντρωση.

Πρόσεξε τον εσωτερικό σου διάλογο

Οι αρνητικές σκέψεις μπορούν να σε αποσυντονίσουν περισσότερο από την ίδια τη δυσκολία των

θεμάτων. Αντί για σκέψεις όπως: «Δεν θα τα καταφέρω»

προσπάθησε να θυμάσαι:

«Έχω προετοιμαστεί.»

«Θα κάνω το καλύτερο που μπορώ.»

«Χρειάζεται ψυχραιμία και συγκέντρωση.»

Οι εξετάσεις είναι μια στιγμή, όχι ολόκληρη η διαδρομή

Οι Πανελλαδικές 2026 είναι ένας σημαντικός σταθμός, αλλά δεν καθορίζουν συνολικά την αξία ή τις δυνατότητές σου. Αυτό που μετρά είναι η προσπάθεια, η συνέπεια και ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζεσαι τις προκλήσεις.

Μπες στην αίθουσα με εμπιστοσύνη στον εαυτό σου και αξιοποίησε όλη τη δουλειά που έχεις κάνει μέχρι σήμερα.

