Πανελλαδική 24ωρη απεργία των δημοσίων υπαλλήλων στις 13 Μαΐου ανακοίνωσε η ΑΔΕΔΥ

«Αυξήσεις μισθών και συντάξεων που να καλύπτουν το κόστος ζωής», αποτελούν τα βασικά αιτήματα της ΑΔΕΔΥ, η οποία χαρακτήρισε, σε ανακοίνωσή της, τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού «αύξηση-ψίχουλα».
Όπως αναφέρει, μεταξύ άλλων, η ΑΔΕΔΥ σε ανακοίνωσή της, «παρά τις ονομαστικές αυξήσεις, οι μισθοί των δημοσίων υπαλλήλων παραμένουν 12 και όχι 14, αφού παραμένουν κομμένοι ο 13ος και ο 14ος μισθός. Ο μέσος μισθός του 2025 παραμένει μειωμένος κατά 19% σε πραγματικές αξίες σε σχέση με το 2011».
Στο πλαίσιο αυτό, η ΑΔΕΔΥ ανακοίνωσε ότι την Παρασκευή, 3 Απριλίου 2026, στις 14:00, αναμένεται να διεξαχθεί παράσταση διαμαρτυρίας συνδικαλιστικών στελεχών στο Υπουργείο Οικονομικών, με βασικό αίτημα την αποτελεσματική αντιμετώπιση της ακρίβειας και τις αυξήσεις στους μισθούς.
Επίσης, την Τετάρτη, 13 Μαΐου 2026, η ΑΔΕΔΥ προκήρυξε 24ωρη πανελλαδική πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα αιτήματα είναι τα εξής:
- « Αυξήσεις μισθών και συντάξεων που να καλύπτουν το κόστος ζωής.
- Επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού στον δημόσιο τομέα.
- Μείωση του εργάσιμου χρόνου: 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο.
- Μόνιμη σταθερή δουλειά για όλους.
- Ουσιαστικά μέτρα ενάντια στην ακρίβεια».
