Πανελλαδική 24ωρη απεργία των δημοσίων υπαλλήλων στις 13 Μαΐου ανακοίνωσε η ΑΔΕΔΥ

Η ΑΔΕΔΥ ανακοίνωσε ότι την Τετάρτη, 13 Μαΐου 2026, θα διεξαχθεί 24ωρη πανελλαδική πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία.

Απεργία ενάντια στον προϋπολογισμό του 2026
«Αυξήσεις μισθών και συντάξεων που να καλύπτουν το κόστος ζωής», αποτελούν τα βασικά αιτήματα της ΑΔΕΔΥ, η οποία χαρακτήρισε, σε ανακοίνωσή της, τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού «αύξηση-ψίχουλα».

Όπως αναφέρει, μεταξύ άλλων, η ΑΔΕΔΥ σε ανακοίνωσή της, «παρά τις ονομαστικές αυξήσεις, οι μισθοί των δημοσίων υπαλλήλων παραμένουν 12 και όχι 14, αφού παραμένουν κομμένοι ο 13ος και ο 14ος μισθός. Ο μέσος μισθός του 2025 παραμένει μειωμένος κατά 19% σε πραγματικές αξίες σε σχέση με το 2011».

Στο πλαίσιο αυτό, η ΑΔΕΔΥ ανακοίνωσε ότι την Παρασκευή, 3 Απριλίου 2026, στις 14:00, αναμένεται να διεξαχθεί παράσταση διαμαρτυρίας συνδικαλιστικών στελεχών στο Υπουργείο Οικονομικών, με βασικό αίτημα την αποτελεσματική αντιμετώπιση της ακρίβειας και τις αυξήσεις στους μισθούς.

Επίσης, την Τετάρτη, 13 Μαΐου 2026, η ΑΔΕΔΥ προκήρυξε 24ωρη πανελλαδική πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα αιτήματα είναι τα εξής:

  • « Αυξήσεις μισθών και συντάξεων που να καλύπτουν το κόστος ζωής.
  • Επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού στον δημόσιο τομέα.
  • Μείωση του εργάσιμου χρόνου: 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο.
  • Μόνιμη σταθερή δουλειά για όλους.
  • Ουσιαστικά μέτρα ενάντια στην ακρίβεια».

