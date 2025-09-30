Πανελλαδική απεργία: Παραλύει η χώρα την Τετάρτη - Χωρίς πλοία και ταξί, τι θα γίνει με τα σχολεία

Ημέρα 24ωρης πανελλαδικής απεργίας η 1η Οκτωβρίου στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα και εκτός από τις απεργιακές συγκεντρώσεις στην Αθήνα (ΓΣΕΕ–ΑΔΕΔΥ–ΕΚΑ στην πλατεία Κλαυθμώνος στις 11πμ και ΠΑΜΕ 10:30πμ, στα Προπύλαια) θα πραγματοποιηθούν άλλες δύο συγκεντρώσεις στο λεκανοπέδιο της Αττικής.

Στον Πειραιά, το Εργατικό Κέντρο Πειραιά, καλεί σε απεργιακή συγκέντρωση στις 10πμ στην πλατεία δημοτικού θεάτρου και επισημαίνει πως: «Την 1η Οκτώβρη, κανένας για δουλειά – δεν είμαστε μηχανές είμαστε άνθρωποι και διεκδικούμε 7ωρο – 5ήμερο – 35ωρο».

Στην πλατεία Ελευθερίας στο Κορωπί στις 10:30 το πρωί, θα γίνει η απεργιακή συγκέντρωση του Εργατικού Κέντρου Λαυρίου-Ανατολικής Αττικής και των Συνδικάτων της περιοχής.

Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρεται μεταξύ άλλων: «Η στόχευση αυτού του νομοσχεδίου είναι ξεκάθαρη: περισσότερες ώρες δουλειάς, χειρότερα αμειβόμενες, με ωράριο εργασίας ευέλικτο στα μέτρα που καθορίζουν τα business plans της μεγαλοεργοδοσίας. Στο βωμό των κερδών θυσιάζεται ακόμα και η ζωή, η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων αφού αντικειμενικά οι 13 και 14 ώρες δουλειάς πολλαπλασιάζουν τις πιθανότητες για εργατικά ατυχήματα, για εκατοντάδες νεκρούς και σακατεμένους στους χώρους δουλειάς κάθε χρόνο.

Οι εργαζόμενοι δεν είναι μηχανές, δεν αρκούνται σε ένα πιάτο φαΐ όπως αρκούν τα καύσιμα στα αυτοκίνητα ή η ενέργεια στις μηχανές για να δουλεύουν ασταμάτητα. Δικαίωμα τους είναι να έχουν ελεύθερο και δημιουργικό χρόνο, για τους ίδιους και τις οικογένειες τους. Να περνούν δημιουργικό χρόνο με τα παιδιά τους, να μοιράζονται τις χαρές και τις αγωνίες τους, να πηγαίνουν διακοπές με την οικογένεια τους». Το Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας και Δυτικής Αττικής, ανακοίνωσε ότι θα δώσει το παρόν στην απεργία την 1 Οκτώβρη 2025 στην συγκέντρωση που θα γίνει στην πλατεία Κλαυθμώνος στις 11:00 π.μ.

Σε άλλες περιοχές κοντά στο λεκανοπέδιο Αττικής, θα πραγματοποιηθούν συγκεντρώσεις στη Θήβα από το Εργατικό Κέντρο Θήβας στις 10.30πμ στην κεντρική πλατεία της πόλης, ενώ στην Εύβοια, το Εργατικό Κέντρο Εύβοιας, καλεί σε απεργιακές συγκεντρώσεις στη Χαλκίδα: 10.30 π.μ. – πλατεία Δικαστηρίων, στο Αλιβέρι: 10 π.μ. – πεζόδρομος, στο Μαντούδι: 10.30 π.μ. – πλατεία και στην Ιστιαία: 11 π.μ. – πλατεία.

Πώς θα λειτουργήσουν τα Μέσα Μεταφοράς

Μετρό (Γραμμές 1, 2 & 3) - Τραμ

Οι Γραμμές 1, 2 & 3 του Μετρό όπως και το Τραμ θα λειτουργήσουν, από τις 09:00 έως τις 17:00.

Κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα, θα εκτελούνται και τα δρομολόγια του Μετρό προς και από το Αεροδρόμιο.

Αναλυτικά:

Γραμμή 1 Μετρό (Πειραιάς - Κηφισιά): οι σταθμοί θα ανοίξουν στις 9 το πρωί και οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν:

από Κηφισιά και Πειραιά στις 16:35,

από Μοναστηράκι προς Κηφισιά στις 16:51 και προς Πειραιά στις 17:09,

από Ομόνοια προς Κηφισιά στις 16:54 και προς Πειραιά στις 17:07,

από Αττική προς Κηφισιά στις 16:59 και προς Πειραιά στις 17:02.

Γραμμές 2 & 3 Μετρό: οι σταθμοί θα ανοίξουν στις 9 το πρωί και οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν:

από Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις στις 17:00,

από Ανθούπολη προς Ελληνικό στις 16:42, ​

από Ελληνικό προς Ανθούπολη στις 16:39,​​

από Δημοτικό Θέατρο προς Δ. Πλακεντίας στις 16:33,​

από Δ. Πλακεντίας προς Δημοτικό Θέατρο στις 16:39,

από Αεροδρόμιο προς Δημοτικό Θέατρο στις 16:19,

από Δημοτικό Θέατρο προς Αεροδρόμιο στις 15:42.

Τραμ Γραμμή 7:

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Ασκληπιείο Βούλας στις 09:31 και ο τελευταίος στις 15:19,

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Αγία Τριάδα στις 09:54 και ο τελευταίος στις 15:43.

Τραμ Γραμμή 6:

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Πικροδάφνη στις 09:15 και ο τελευταίος στις 15:24,

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Σύνταγμα στις 10:05 και ο τελευταίος στις 16:14.

Τραμ Γραμμές 6 & 7 (με ανταπόκριση στην Πικροδάφνη):

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Σύνταγμα προς Ασκληπιείο Βούλας στις 10:05 και ο τελευταίος στις 15:29,

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Ασκληπιείο Βούλας προς Σύνταγμα στις 09:31 και ο τελευταίος στις 14:55,

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Αγία Τριάδα προς Σύνταγμα στις 09:54 και ο τελευταίος στις 14:55,

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Σύνταγμα προς Αγία Τριάδα στις 10:05 και ο τελευταίος στις 15:11.

Λεωφορεία -Τρόλεϊ

Στα λεωφορεία και στα τρόλεϊ, οι εργαζόμενοι θα πραγματοποιήσουν στάση εργασίας από την έναρξη της βάρδιας έως τις 09:00 και από τις 21:00 έως τη λήξη της βάρδιας. Επισημαίνεται ότι η λειτουργία των οχημάτων θα ξεκινήσει σταδιακά μετά τη λήξη της στάσης εργασίας στις 09:00 και αντίστοιχα θα ξεκινήσει πριν τις 21:00 η προοδευτική απόσυρσή τους για τα αμαξοστάσια.

Επιπλέον, λόγω συμμετοχής μέρους των εργαζομένων στην 24ωρη απεργία της ΓΣΕΕ, αναμένονται ακυρώσεις δρομολογίων των λεωφορειακών γραμμών και κατά το χρονικό διάστημα λειτουργίας τους, ενώ στις περιαστικές λεωφορειακές γραμμές όλα τα δρομολόγια θα πραγματοποιηθούν κανονικά.

Σιδηροδρομικοί – ΠΟΣ

Τη συμμετοχή της στην 24ωρη απεργία αποφάσισε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών (ΠΟΣ). Αναμένεται ανακοίνωση της Hellenic Train για ακυρώσεις/τροποποιήσεις δρομολογίων τρένων και προαστιακού αλλά και το ενδεχόμενο εκτέλεσης δρομολογίων με προσωπικό ασφαλείας.

Ταξί

Το Σωματείο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ) ανακοίνωσε, επίσης, συμμετοχή στην απεργία, αντιδρώντας στο νομοσχέδιο και απαιτώντας αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας για τους επαγγελματίες του κλάδου.

Σε ανακοίνωσή του, το ΣΑΤΑ τονίζει: «Ο Κλάδος των Ταξί ως ενεργό κύτταρο της κοινωνίας ενώνει τη φωνή του με όλους τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους και τη νεολαία ενάντια:

Στην ακρίβεια που γονατίζει κάθε νοικοκυριό.

Στην απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων.

Στις πολιτικές που επιβαρύνουν καθημερινά τους αυτοαπασχολούμενους επαγγελματίες.

Στη μεθοδευμένη απαξίωση του Ε.Δ.Χ. προς όφελος των πολυεθνικών εφαρμογών και των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων και των Ε.Ι.Χ.

Διεκδικούμε αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, σταθερότητα και σεβασμό στην εργασία μας».

Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας

Στην 24ωρη πανελλαδικη απεργία αποφάσισε να συμμετάσχει και η Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας. Ωστόσο, σήμερα αναμένεται η έκδοση της απόφασης των αρμόδιων δικαστικών Αρχών μετά την προσφυγή της διοίκησης της ΥΠΑ.

Στην περίπτωση που πραγματοποιηθεί η απεργία θα εξυπηρετηθούν μόνο οι κάτωθι πτήσεις για την κάλυψη των στοιχειωδών αναγκών του κοινωνικού συνόλου:

– Πτήσεις που υπερίπτανται του FIR Αθηνών.

– Πτήσεις που μεταφέρουν αρχηγούς κρατών, πρωθυπουργούς.

– Πτήσεις της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας που μετέχουν σε επιχειρησιακές αποστολές και προγραμματισμένες ασκήσεις.

– Πτήσεις αεροσκαφών που αντιμετωπίζουν ασυνήθεις καταστάσεις ή διατελούν σε κατάσταση ανάγκης.

– Νοσοκομειακές πτήσεις.

– Πτήσεις ανθρωπιστικής βοήθειας.

– Πτήσεις αεροσκαφών έρευνας και διάσωσης.

Ακτοπλοϊκά δρομολόγια

Η ΠΝΟ ανακοίνωσε πως «η απεργία των Ναυτεργατών είναι Πανελλαδική σε όλες τις κατηγορίες πλοίων και ξεκινάει την 01 Οκτώβρη 2025, ημέρα Τετάρτη με έναρξη την 00.01 ώρα της 01.10.2025 και λήξη στις 24.00 ώρα της ίδιας ημέρας».

Τι ισχύει με τα σχολεία και τους εκπαιδευτικούς

Η ΟΛΜΕ ανακοίνωσε ότι θα συμμετέχει στην απεργία που κάλεσαν ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ και κάλεσε όλους τους εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να συμμετέχουν.

Η συμμετοχή στην απεργία δεν είναι υποχρεωτική, συνεπώς είναι στην διακριτική ευχέρεια του κάθε εκπαιδευτικού για το εάν θα απεργήσει ή όχι.

Οι μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου θα πρέπει να προσέλθουν κανονικά στο σχολείο και σε περίπτωση που κάποιος εκπαιδευτικός απεργήσει τότε έχουν κενό. Οι μαθητές Νηπιαγωγείων και Δημοτικών θα ενημερωθούν, επίσης, το πρωί της ίδιας ημέρας από τη διεύθυνση του σχολείου για το αν απεργούν οι εκπαιδευτικοί.

Ιδιωτικοί εκπαιδευτικού: Η ανακοίνωση για την απεργία

O ΟΙΕΛΕ, ο κλάδος των ιδιωτικών εκπαιδευτικών. ενακοίνωσή του σημειώνει πως: «συμμετέχει στην 24ωρη πανελλαδική απεργία των συνδικάτων την Τετάρτη, 1η Οκτώβρη και στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Πλατεία Κλαυθμώνος στις 11 π.μ.

Η απεργία κηρύχθηκε, διότι η κυβέρνηση, προκειμένου να εξυπηρετήσει πολύ συγκεκριμένα εργοδοτικά συμφέροντα, έχει καταντήσει την εργασία λάστιχο εξαφανίζοντας την έννοια του ωραρίου».

Συμμετοχή των εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία

Συμμετέχουν στην 24ωρη πανελλαδική απεργία της 1ης Οκτωβρίου 2025, οι εργαζόμενοι όλων των ειδικοτήτων στα δημόσια νοσοκομεία και καλούν σε συμμετοχή στις απεργιακές συγκεντρώσεις.

Οι φορείς που τους εκπροσωπούν καλούν σε διαφορετικά σημεία. Η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ), καλεί σε προσυγκέντρωση στις 9:30 π.μ. στην πλατεία Κάνιγγος, για να πορευτεί έως τα Προπύλαια στις 10:30 π.μ. και να πάρει μέρος στη συγκέντρωση που θα γίνει εκεί, ευθυγραμισμένη με το κάλεσμα του ΠΑΜΕ.

Από την πλευρά της η ΠΟΕΔΗΝ καλεί σε συγκέντρωση στην πλατεία Κλαυθμώνος στις 11πμ, ευθυγραμισμένη με το κάλεσμα των ΑΔΕΔΥ-ΓΣΕΕ. Εκεί καλεί και το Σωματείο Εργαζομένων Ε.Κ.Α.Β.

Η ΕΙΝΑΠ ανακοίνωσε τη συμμετοχή της στην απεργία, χωρίς να αναφέρει συγκεκριμένο κάλεσμα για κάποια συγκεκριμένη, από τις απεργιακές συγκεντρώσεις της Αθήνας.

Επίσης η Πανελλήνια Ένωση Τραυματιοφορέων αναφέρει: «Συμμετέχουμε μαζικά αύριο 1η Οκτωβρίου στην πανελλαδική 24ωρη απεργία, όλοι και όλες στις απεργιακές συγκεντρώσεις».