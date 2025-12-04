Πανελλαδική απεργία προκήρυξαν οι οικοδόμοι για τις 10 Δεκεμβρίου - Τα αιτήματά τους

Πανοικοδομική Πανελλαδική Απεργία την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιήσουν οι οικοδόμοι με απεργιακές συγκεντρώσεις των συνδικάτων – μελών της ομοσπονδίας τους σε όλη τη χώρα.

Το διεκδικητικό πλαίσιο του κλάδου είναι:

«Κήρυξη Υποχρεωτικής της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για όλους τους εργοδότες.

7ωρο – 5νθήμερο -35ωρο.

Αναγνώριση και διανομή των υπέρ αγνώστων ενσήμων.

Κατάργηση όλων των αντεργατικών νόμων. Μείωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης των οικοδόμων και των εργαζομένων στα βαρέα.

Μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς που έχουν μετατραπεί σε “αρένες θανάτου”».

Επίσης η Ομοσπονδία Οικοδόμων, επισημαίνει ότι ανοιχτό ζήτημα είναι η αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, εκφράζοντας την αντίθεσή της και τη διάθεσή της να αποτραπεί ένα τέτοιο ενδεχόμενο.