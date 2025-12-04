Μενού

Πανελλαδική απεργία προκήρυξαν οι οικοδόμοι για τις 10 Δεκεμβρίου - Τα αιτήματά τους

Οι οικοδόμοι πραγματοποιούν πανελλαδική απεργία στις 10 Δεκεμβρίου και ζητούν συγκεκριμένα πράγματα. Η σχετική ανακοίνωση.

Οικοδομή
Οικοδομή | Shutterstock
Πανοικοδομική Πανελλαδική Απεργία την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιήσουν οι οικοδόμοι με απεργιακές συγκεντρώσεις των συνδικάτων – μελών της ομοσπονδίας τους σε όλη τη χώρα.

Το διεκδικητικό πλαίσιο του κλάδου είναι:

«Κήρυξη Υποχρεωτικής της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για όλους τους εργοδότες.

7ωρο – 5νθήμερο -35ωρο.

Αναγνώριση και διανομή των υπέρ αγνώστων ενσήμων.

Κατάργηση όλων των αντεργατικών νόμων. Μείωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης των οικοδόμων και των εργαζομένων στα βαρέα.

Μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς που έχουν μετατραπεί σε “αρένες θανάτου”».

Επίσης η Ομοσπονδία Οικοδόμων, επισημαίνει ότι ανοιχτό ζήτημα είναι η αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, εκφράζοντας την αντίθεσή της και τη διάθεσή της να αποτραπεί ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

