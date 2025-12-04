Πανελλαδική απεργία προκήρυξαν οι οικοδόμοι για τις 10 Δεκεμβρίου - Τα αιτήματά τους

Πανοικοδομική Πανελλαδική Απεργία την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιήσουν οι οικοδόμοι με απεργιακές συγκεντρώσεις των συνδικάτων – μελών της ομοσπονδίας τους σε όλη τη χώρα.
Το διεκδικητικό πλαίσιο του κλάδου είναι:
«Κήρυξη Υποχρεωτικής της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για όλους τους εργοδότες.
7ωρο – 5νθήμερο -35ωρο.
Αναγνώριση και διανομή των υπέρ αγνώστων ενσήμων.
Διαβάστε ακόμα: Χωρίς ταξί και σήμερα η Αττική - Προκηρύχθηκε νέα 24ωρη απεργία
Κατάργηση όλων των αντεργατικών νόμων. Μείωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης των οικοδόμων και των εργαζομένων στα βαρέα.
Μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς που έχουν μετατραπεί σε “αρένες θανάτου”».
Επίσης η Ομοσπονδία Οικοδόμων, επισημαίνει ότι ανοιχτό ζήτημα είναι η αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, εκφράζοντας την αντίθεσή της και τη διάθεσή της να αποτραπεί ένα τέτοιο ενδεχόμενο.
- Προαναγγελία νέου κόμματος από τον Τσίπρα - Οι αιχμές, το «ταξίδι» με τους πολίτες και η αυτοοργάνωση
- Είδαμε τα δύο πρώτα επεισόδια της σειράς «Ριφιφί» του Σωτήρη Τσαφούλια
- Η έναρξη της προεκλογικής περιόδου, ο ΣΥΡΙΖΑ στον εξώστη και ο τυχερός αγρότης Μαγειρίας
- Ricta για Modern Cinderella: «Είμαστε ξανά μαζί, ανδρόγυνο»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.