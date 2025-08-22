Πανελλαδική απεργία της ΠΟΕΔΗΝ την Πέμπτη (28/8): Κάλεσμα για το νέο Πειθαρχικό των δημοσίων

Η ΠΟΕΔΗΝ (Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων) και η ΕΙΝΑΠ (Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Αθήνας Πειραιά) καλούν σε 24ωρη απεργία και συγκέντρωση στο Σύνταγμα στις 10:00πμ την Πέμπτη 28/8.

Αιτήματά των δύο εργατικών ενώσεων είναι η απόσυρση του Νομοσχεδίου για το νέο Πειθαρχικό Δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων, που αναμένεται να ψηφισθεί οσοσνούπω.

Απεργία: Η ανακοίνωση της ΠΟΕΔΗΝ

Η Ε.Ε. της ΠΟΕΔΗΝ κηρύσσει 24ωρη Πανελλαδική Απεργία την Πέμπτη 28/8/2025 και συγκέντρωση στις 10:00πμ στο Σύνταγμα, με αφορμή την εισαγωγή και ψήφιση στην Βουλή του νέου Πειθαρχικού Δικαίου των Δημοσίων Υπαλλήλων.

Το νέο Πειθαρχικό Δίκαιο καταργεί τους εκπροσώπους των εργαζομένων και τους δικαστές, επιβάλλει μεγάλα διοικητικά πρόστιμα, προχωρά στην κατάργηση του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου και του δικαιώματος της ένστασης, αυστηροποιεί τις πειθαρχικές ποινές και ποινικοποιεί την συνδικαλιστική, κοινωνική και πολιτική δράση.

Απαιτούμε την απόσυρση του Νομοσχεδίου.

Απεργία: Η ανακοίνωση της ΕΙΝΑΠ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΙΝΑΠ αποφασίζει τη συμμετοχή στην 24ωρη Πανελλαδική Απεργία της Πέμπτης 28 Αυγούστου 2025, που κήρυξε η Α.Δ.Ε.Δ.Υ., ενάντια στο αντεργατικό νομοσχέδιο για το νέο Πειθαρχικό Δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων για το οποίο έχει εκδώσει αναλυτική ανακοίνωση (στις 15 Ιουλίου 2025).

Συμμετέχουμε μαζικά στην απεργιακή συγκέντρωση στο Σύνταγμα. Υπερασπιζόμαστε τα συνδικαλιστικά και δημοκρατικά δικαιώματα όλων των εργαζομένων. Απαιτούμε την άμεση απόσυρση του νομοσχεδίου.