Πανελλήνιες 2026: Οδηγός για τις προφορικές εξετάσεις - Τι πρέπει να γνωρίζουν οι μαθητές

Οι προφορικές εξετάσεις στις Πανελλαδικές αποτελούν μια διαδικασία με συγκεκριμένους κανόνες, δικαιώματα και στάδια. Για πολλούς μαθητές και γονείς, η μεγαλύτερη δυσκολία δεν είναι μόνο το περιεχόμενο της εξέτασης, αλλά το άγνωστο της διαδικασίας.

Δύο μαθητές που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές μοιράζονται τη δική τους εμπειρία, περιγράφοντας τι συνάντησαν και τι είναι σημαντικό να γνωρίζει ένας μαθητής που θα εξεταστεί προφορικά.



Πώς γίνεται η διαδικασία

Η προφορική εξέταση περιλαμβάνει τρία βασικά στάδια:

1. Γραπτή προετοιμασία: Ο μαθητής λαμβάνει τα θέματα και έχει χρόνο να οργανώσει τις απαντήσεις του. Το γραπτό αυτό λειτουργεί ως εργαλείο προετοιμασίας και όχι ως κλασική γραπτή εξέταση.

2. Χρόνος αναμονής: Μετά την ολοκλήρωση της προετοιμασίας, ο μαθητής περιμένει τη σειρά του για την

προφορική εξέταση.

3. Προφορική εξέταση ενώπιον επιτροπής: Ο μαθητής παρουσιάζει τις απαντήσεις του στην επιτροπή, αξιοποιώντας όσα έχει οργανώσει στο τετράδιό του.

Τι δικαιούται ο μαθητής

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ο μαθητής έχει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει όσα έχει καταγράψει στη γραπτή του προετοιμασία και να παρουσιάσει προφορικά τον τρόπο σκέψης του στην επιτροπή.

Εφόσον χρειαστεί, μπορεί να ζητήσει να του διαβαστεί ξανά ένα θέμα, να πάρει λίγο χρόνο για να οργανώσει την απάντησή του ή να χρησιμοποιήσει σχήματα, υπολογισμούς και σημειώσεις που έχει ήδη προετοιμάσει.

Στόχος της διαδικασίας είναι να δοθεί στον μαθητή η δυνατότητα να αποδώσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτά που γνωρίζει.

Ειδικά στα θετικά μαθήματα, η προφορική εξέταση δεν αφορά μόνο το τελικό αποτέλεσμα, αλλά και τη συλλογιστική πορεία που ακολουθεί ο μαθητής.

Τι πρέπει να προσέξουν οι υποψήφιοι

Η σωστή προετοιμασία δεν αφορά μόνο τη γνώση της ύλης, αλλά και την εξοικείωση με τη διαδικασία.

Οι μαθητές είναι σημαντικό:

να αξιοποιούν όλο τον διαθέσιμο χρόνο

να οργανώνουν τις απαντήσεις τους με bullets ή σύντομες σημειώσεις

να ξεκινούν από τα θέματα που γνωρίζουν καλύτερα

να μιλούν καθαρά και με ηρεμία

να ζητούν χρόνο όταν νιώθουν ότι μπλοκάρουν

Η προφορική εξέταση δεν χρειάζεται να αντιμετωπίζεται με φόβο. Είναι μια διαδικασία που δίνει στον μαθητή τη δυνατότητα να εξηγήσει τη σκέψη του και να υποστηρίξει την προσπάθειά του.

Ένα χρήσιμο μήνυμα προς τους μαθητές

Η προφορική εξέταση στις Πανελλήνιες είναι ένας τρόπος αξιολόγησης που δίνει χώρο στον μαθητή να εξηγήσει, να συμπληρώσει και να παρουσιάσει τη σκέψη του. Με σωστή προετοιμασία, ψυχραιμία και εξάσκηση, η διαδικασία γίνεται πιο οικεία και πιο διαχειρίσιμη.

