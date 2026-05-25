Πανελλήνιες 2026: Πότε ανακοινώνονται οι βάσεις εισαγωγής και οι βαθμολογίες – Αναλυτικό πρόγραμμα

Η πιο σημαντική περίοδος της σχολικής χρονιάς πλησιάζει, καθώς η αντίστροφη μέτρηση για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026 έχει ήδη ξεκινήσει. Με στόχο την ομαλή προετοιμασία των μαθητών, το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε το αναλυτικό πρόγραμμα των εξετάσεων για τα Γενικά (ΓΕΛ) και τα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ), καθώς και τις ημερομηνίες για τα ειδικά μαθήματα και τις βάσεις εισαγωγής.

Η αυλαία των φετινών Πανελλαδικών ανοίγει στα τέλη Μαΐου, με το καθιερωμένο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας να δίνει το έναυσμα της εξεταστικής περιόδου.

Οι υποψήφιοι των ΓΕΛ ρίχνονται πρώτοι στη «μάχη» των εξετάσεων την Παρασκευή 29 Μαΐου, εξεταζόμενοι στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας. Η συνέχεια περιλαμβάνει τα μαθήματα Προσανατολισμού, με το πρόγραμμα να διαμορφώνεται ως εξής:

Τετάρτη 3 Ιουνίου: Αρχαία Ελληνικά (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών), Μαθηματικά (Ο.Π. Θετικών Σπουδών & Οικονομίας/Πληροφορικής) και Βιολογία (Ο.Π. Σπουδών Υγείας).

Παρασκευή 5 Ιουνίου: Λατινικά (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών), Χημεία (Ο.Π. Θετικών Σπουδών & Υγείας) και Πληροφορική (Ο.Π. Οικονομίας/Πληροφορικής).

Δευτέρα 8 Ιουνίου: Ιστορία (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών), Φυσική (Ο.Π. Θετικών Σπουδών & Υγείας) και Οικονομία (Ο.Π. Οικονομίας/Πληροφορικής). Με αυτά τα μαθήματα ολοκληρώνεται ο κύκλος των γενικών εξετάσεων για τα ΓΕΛ.

Πρόγραμμα εξετάσεων για τα ΕΠΑΛ

Μία ημέρα αργότερα από τα ΓΕΛ, το Σάββατο 30 Μαΐου, παίρνουν τη σκυτάλη οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ, κάνοντας πρεμιέρα με το μάθημα των Νέων Ελληνικών.

Τρίτη 2 Ιουνίου: Οι μαθητές θα εξεταστούν στα μαθηματικά (Άλγεβρα).

4 έως 15 Ιουνίου: Το διάστημα αυτό είναι αφιερωμένο στις εξετάσεις των μαθημάτων ειδικότητας, ανάλογα με τον τομέα σπουδών του κάθε υποψηφίου.

Πότε θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες και οι βάσεις εισαγωγής;

Η αγωνία των υποψηφίων αναμένεται να κορυφωθεί στα τέλη Ιουνίου, όταν και θα αναρτηθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων.

Στη συνέχεια, αφού ολοκληρωθεί η κατάθεση των μηχανογραφικών δελτίων, οι βάσεις εισαγωγής 2026 για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αναμένεται να ανακοινωθούν περίπου στις 10 Αυγούστου, ολοκληρώνοντας έτσι τη φετινή διαδικασία.