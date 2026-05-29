Πανελλήνιες 2026: Το Σάββατο (30/5) η εξέταση στη Νεοελληνική Γλώσσα για τα ΕΠΑΛ - Αναλυτικά το πρόγραμμα

Πρεμιέρα έκαναν σήμερα οι υποψήφιοι των Πανελλαδικών στα Γενικά Λύκεια με το μάθημα της Νεολληνικής Γλώσσας, και αύριο Σάββατο (30/5) είναι η σειρά των υποωηφίψν των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ).

Οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ εξετάζονται επίσης στη Νεοελληνική Γλώσσα. Υπενθυμίζεται ότι, στα ΓΕΛ το θέμα της έκθεσης αφορούσε στα αίτια αύξησης της μοναξιάς στην εποχή μας και τους τρόπους συνεργασίας των νέων, με τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας.

Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026: Αναλυτικά το πρόγραμμα για τα ΕΠΑΛ

Αναλυτικά το πρόγραμμα των Πανελληνίων Εξετάσεων για τα ΕΠΑΛ είναι το εξής:

Σάββατο 29/5: Οι μαθητές θα εξεταστούν στο μάθημα της Έκθεσης

Τρίτη 2 Ιουνίου: Οι μαθητές θα εξεταστούν στα μαθηματικά (Άλγεβρα).

4 έως 15 Ιουνίου: Το διάστημα αυτό είναι αφιερωμένο στις εξετάσεις των μαθημάτων ειδικότητας, ανάλογα με τον τομέα σπουδών του κάθε υποψηφίου.

Οδηγίες για τους μαθητές που δίνουν πανελλήνιες

Ως ώρα έναρξης εξέτασης έχει ορισθεί η 08:30 και έτσι, οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08:00. Η διάρκεια εξέτασης είναι τρεις ώρες.

Μαζί τους, οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν τα εξής:

ελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο.

Δελτίο εξεταζομένου Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Στυλό μπλε ή μαύρου χρώματος. Αξίζει να σημειωθεί, ότι δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μολύβι στις απαντήσεις, παρά μόνον εάν ορίζεται σχετικά από τις οδηγίες των θεμάτων. Οι υποψήφιοι επιτρέπεται να έχουν μαζί τους γόμα και ξύστρα.

Γεωμετρικά όργανα, για τα μαθήματα που χρειάζονται.

Ένα μπουκαλάκι με νερό ή χυμό.

Ρολόι χειρός, αλλά όχι έξυπνο ρολόι (smartwatch).

Ιδιαίτερη προσοχή στη διαχείριση του τετραδίου

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν υπ' όψιν τους να χρησιμοποιήσουν τις σελίδες του τετραδίου που θα τους δοθεί με φειδώ, καθώς δεύτερο τετράδιο δεν θα δοθεί σε κανέναν υποψήφιο, αφού οι σελίδες του τετραδίου έχουν θεωρηθεί επαρκείς για τις απαντήσεις.

Οι υποψήφιοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα τελευταία φύλλα του τετραδίου τους ως πρόχειρο, αφού αναγραφεί σαφώς η ένδειξη «ΠΡΟΧΕΙΡΟ» σε όσες σελίδες χρησιμοποιηθούν ως πρόχειρο. Οι σελίδες αυτές σε καμία περίπτωση δεν βαθμολογούνται.

Επιπλέον, κατά την αναγραφή των ονομαστικών τους στοιχείων στην αρχή της εξέτασης όσο και κατά την αναγραφή των απαντήσεων, οι υποψήφιοι δεν πρέπει να διπλώνουν τα εξώφυλλα του τετραδίου τους ή να τσαλακώνουν το τετράδιο.

Τι δεν πρέπει να έχουν μαζί τους οι μαθητές στις πανελλήνιες

Οι υποψήφιοι απαγορεύεται να έχουν μαζί τους τα εξής:

Βιβλία, τετράδια και σημειώσεις.

Διορθωτικό (blanco) οποιασδήποτε μορφής (υγρό ή ταινία).

Κινητό τηλέφωνο και άλλα μέσα μετάδοσης ή λήψης πληροφοριών και επικοινωνίας, υπολογιστικές μηχανές.

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τα κινητά τηλέφωνα, απαγορεύεται η κατοχή κινητού, έστω και απενεργοποιημένου, μέσα στην αίθουσα εξέτασης και συνιστά επαρκή λόγο για μηδενισμό του γραπτού.

Σε περίπτωση κατά την οποία εξεταζόμενος, κατά την προσέλευσή του στο Εξεταστικό Κέντρο φέρει μαζί του κινητό τηλέφωνο, είναι υποχρεωμένος να το παραδίδει στον πρόεδρο της Λυκειακής Επιτροπής, ο οποίος θα το φυλάσσει σε ειδικό χώρο. Μετά τη λήξη της εξέτασης, ο υποψήφιος θα παραλαμβάνει το κινητό του και θα αποχωρεί.