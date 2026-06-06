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Πανελλήνιες 2026: Συνέχεια με μαθήματα ειδικότητας για τους υποψήφιους των ΕΠΑΛ

Οι πανελλήνιες εξετάσεις συνεχίζονται, με τους υποψήφιους των ΕΠΑΛ να εξετάζονται σήμερα στα μαθήματα ειδικότητας.

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Πανελλήνιες Εξετάσεις
Υποψήφιοι στις Πανελλήνιες Εξετάσεις | EUROKINISSI
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Συνεχίζουν σήμερα, Σάββατο, τις Πανελλαδικές Εξετάσεις οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ, εξεταζόμενοι σε μαθήματα ειδικότητας.

Πιο συγκεκριμένα, τα μαθήματα στα οποία θα εξεταστούν είναι: Ηλεκτροτεχνία 2, Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, Προγραμματισμός Υπολογιστών και Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης.

Υπενθυμίζεται, ότι οι εξετάσεις αρχίζουν στις 8:30 και οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν προσέλθει στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 8:00. Η διάρκεια εξέτασης των μαθημάτων είναι 3 ώρες, εκτός από το μάθημα του Αρχιτεκτονικού Σχεδίου, που η εξέτασή του διαρκεί 4 ώρες.

Οι εξετάσεις στα μαθήματα ειδικότητας θα συνεχιστούν μέχρι τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026.

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