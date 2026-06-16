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Πανελλήνιες 2026: Συνεχίζουν με τα Ειδικά Μαθήματα οι υποψήφιοι - Πρεμιέρα στα Αγγλικά

Αρχίζει ο κύκλος εξέτασης των Ειδικών Μαθημάτων για τις Πανελλήνιες 2026. Στα Αγγλικά θα εξεταστούν οι υποψήφιοι των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ.

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Πανελλήνιες
Υποψήφιοι στις Πανελλήνιες Εξετάσεις | Eurokinissi
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Αυλαία έπεσε εχθές για την εξέταση των γενικών μαθημάτων στις Πανελλήνιες 2026, και σήμερα Τρίτη (16/6) πρεμιέρα κάνουν τα Ειδικά Μαθήματα, με Αγγλικά

Η ώρα έναρξης της εξέτασης έχει καθοριστεί στις 10:00 και οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν προσέλθει στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 9:30.

Σημειωτέον, ότι οι εξετάσεις των Ειδικών Μαθημάτων αφορούν στους υποψηφίους Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ), οι οποίοι έχουν δηλώσει εξέταση σε ένα ή περισσότερα Ειδικά Μαθήματα προκειμένου να αποκτήσουν δικαίωμα συμμετοχής στην επιλογή για εισαγωγή το τρέχον έτος σε Σχολή ή Τμήμα, για το οποίο απαιτείται εξέταση σε ένα ή περισσότερα ειδικά μαθήματα.

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Η εξέταση στα Αγγλικά, αφορά τους υποψηφίους που στοχεύουν στα τμήματα ξένων γλωσσών, ενώ και γεα αυτούς που επιλέγουν τμήματα με διεθνή προσανατολισμό, ναυτιλιακές σπουδές, τουριστικές σπουδές, ή σπουδές πάνω στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. 

Πανελλήνιες 2026: Το πρόγραμμα των Ειδικών Μαθημάτων

Το πρόγραμμα των ειδικών μαθημάτων έχει ως εξής: 

  • Τρίτη 16 Ιουνίου: Αγγλικά 
  • Τετάρτη 17 Ιουνίου: Ελεύθερο Σχέδιο
  • Πέμπτη 18 Ιουνίου: Γραμμικό Σχέιδο
  • Παρασκευή 19 Ιουνίου: Γερμανικά 
  • Σάββατο 20 Ιουνίου: Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία
  • Δευτέρα 22 Ιουνίου: Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία
  • Τρίτη 23 Ιουνίου: Γαλλικά 
  • Τετάρτη 24 Ιουνίου: Ιταλικά
  • Πέμπτη 25 Ιουνίου: Ισπανικά 

Για τα ειδικά μαθήματα ισχύουν διαφοροποιήσεις:

  • Οι ξένες γλώσσες εξετάζονται σε διάρκεια τριών ωρών
  • Τα Σχέδια (Ελεύθερο και Γραμμικό) διαρκούν έξι ώρες
  • Στο μάθημα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία», η εξέταση διαρκεί 4 έως 6 λεπτά ανά υποψήφιο
  • Στο μάθημα «Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία», η συνολική διάρκεια είναι 3 ώρες και 30 λεπτά

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