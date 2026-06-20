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Πανελλήνιες 2026: Τα θέματα που έπεσαν σε Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία

Τα θέματα που έπεσαν στα Ειδικά Μαθήματα των Πανελληνίων εξετάσεων σήμερα Σάββατο 20 Ιουνίου.

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Πανελλήνιες
Πανελλήνιες | Eurokinissi / Τατιάνα Μπόλαρη
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Οι υποψήφιοι των Πανελλήνιων Εξετάσεων 2026 εξετάστηκαν σήμερα στα Ειδικά Μαθήματα, στη «Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία».

Μπορείτε να δείτε ΕΔΩ τα θέματα στη «Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία».

Δείτε ΕΔΩ το ηχητικό αρχείο.

Την Δευτέρα 22/06 συνεχίζει η εξέταση των Ειδικών μαθημάτων, με τη Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία.

Ακολουθούν: Γαλλικά, Ιταλικά και Ισπανικά έως και την ερχόμενη Πέμπτη, οπότε και ολοκληρώνονται οι φετινές Πανελλήνιες.  

Το Reader σε συνεργασία με τον Όμιλο Φροντιστηρίων Πουκαμισάς θα δημοσιεύει τα θέματα και τις απαντήσεις τους καθ' όλη τη διάρκεια των Πανελληνίων Εξετάσεων 2026.
 

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