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Στον Αριστοτέλη εξετάστηκαν οι μαθητές των Γενικών Λυκείων στα Αρχαία στις σημερινές Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026.

Ειδικότερα, οι υποψήφιο κλήθηκαν να δουλέψουν πάνω στα Ηθικά Ηθικά Νικομάχεια του Αριστοτέλη, ενώ στο άγνωστο «έπεσε» Λυσίας.

Μπορείτε να δείτε ΕΔΩ τα θέματα στα Αρχαία Ελληνικά

Σημειώνεται πως η σημερινή ημέρα θεωρείται από τις πλέον καθοριστικές των Πανελληνίων, καθώς τα συγκεκριμένα μαθήματα έχουν υψηλό συντελεστή βαρύτητας και επηρεάζουν άμεσα την εισαγωγή των υποψηφίων στις σχολές πρώτης προτίμησης.

Την Πέμπτη (04/06), συνεχίζονται οι εξετάσεις για τους μαθητές των ΕΠΑΛ, με μαθήματα ειδικότητας.

Το πρόγραμμα των Πανελληνίων Εξετάσεων 2026

Οι Πανελλήνιες θα συνεχιστούν την Παρασκευή για τα ΓΕΛ και πάλι με μαθήματα κατεύθυνσης. Αναλυτικά:

Παρασκευή 5 Ιουνίου: Λατινικά (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών), Χημεία (Ο.Π. Θετικών Σπουδών & Υγείας) και Πληροφορική (Ο.Π. Οικονομίας/Πληροφορικής).

Δευτέρα 8 Ιουνίου: Ιστορία (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών), Φυσική (Ο.Π. Θετικών Σπουδών & Υγείας) και Οικονομία (Ο.Π. Οικονομίας/Πληροφορικής). Με αυτά τα μαθήματα ολοκληρώνεται ο κύκλος των γενικών εξετάσεων για τα ΓΕΛ.