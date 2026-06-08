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Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026: Αυτά είναι τα θέματα που εξετάστηκαν σήμερα στη Φυσική

Φυσική ήταν το τελευταίο μάθημα στο οποίο εξετάστηκαν οι υποψήφιοι των Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας στις Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026.

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Πανελλήνιες Εξετάσεις
Πανελλήνιες Εξετάσεις | ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΛΑΧΟΣ
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Στο μάθημα της Φυσικής εξετάστηκαν σήμερα οι υποψήφιοι των Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας στις Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026.

Μπορείτε να δείτε ΕΔΩ τα θέματα στη Φυσική

Μπορείτε να δείτε ΕΔΩ τις πρώτες απαντήσεις στη Φυσική

Το Reader σε συνεργασία με τον Όμιλο Φροντιστηρίων Πουκαμισάς θα δημοσιεύει τα θέματα και τις απαντήσεις τους καθ' όλη τη διάρκεια των Πανελληνίων Εξετάσεων 2026.

Από τις 16 έως και τις 25 Ιουνίου, θα γίνει η εξέταση των ειδικών μαθημάτων, για υποψηφίους που διεκδικούν την εισαγωγή τους σε σχολές και τμήματα για τα οποία απαιτείται ειδική εξέταση, όπως ξένες γλώσσες, σχέδιο και μουσικά μαθήματα.

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