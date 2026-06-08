Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Τελευταίο μάθημα σήμερα Δευτέρα (08/06), στις Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026 για τους μαθητές των Γενικών Λυκείων.

Οι υποψήφιοι της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών δίνουν Ιστορία, εκείνοι των Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας στη Φυσική, ενώ οι μαθητές της Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής γράφουν Οικονομία.

Μπορείτε να δείτε ΕΔΩ τα θέματα στην Ιστορία

Μπορείτε να δείτε ΕΔΩ τις πρώτες απαντήσεις στην Ιστορία

Μπορείτε να δείτε ΕΔΩ τα θέματα στη Φυσική

Μπορείτε να δείτε ΕΔΩ τις πρώτες απαντήσεις στη Φυσική

Μπορείτε να δείτε ΕΔΩ τα θέματα στην Οικονομία

Μπορείτε να δείτε ΕΔΩ τις πρώτες απαντήσεις στην Οικονομία

Από τις 16 έως και τις 25 Ιουνίου, θα γίνει η εξέταση των ειδικών μαθημάτων, για υποψηφίους που διεκδικούν την εισαγωγή τους σε σχολές και τμήματα για τα οποία απαιτείται ειδική εξέταση, όπως ξένες γλώσσες, σχέδιο και μουσικά μαθήματα.

Το Reader σε συνεργασία με τον Όμιλο Φροντιστηρίων Πουκαμισάς θα δημοσιεύει τα θέματα και τις απαντήσεις τους καθ' όλη τη διάρκεια των Πανελληνίων Εξετάσεων 2026.