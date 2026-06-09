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Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026: Με μαθήματα ειδικότητας συνεχίζονται για τα ΕΠΑΛ

Μπορεί τα ΓΕΛ να ολοκλήρωσαν τις Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026, ωστόσο, για τα ΕΠΑΛ απομένουν ακόμα μερικά μαθήματα.

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Πανελλήνιες Εξετάσεις | ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI
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Με μαθήματα ειδικότητας συνεχίζονται σήμερα, Τρίτη, οι Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026 για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ.

Ειδικότερα, οι υποψήφιοι εξετάζονται στα μαθήματα: Υγιεινή, Ναυτικό Δίκαιο - Διεθνείς Κανονισμοί στη Ναυτιλία - Εφαρμογές, Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης (ΑΟΔ) και Στοιχεία Μηχανών.

Υπενθυμίζεται ότι οι εξετάσεις αρχίζουν στις 08:30 και οι υποψήφιοι θα έπρεπε να έχουν προσέλθει στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08:00.

Οι εξετάσεις στα μαθήματα ειδικότητας για τους υποψήφιους των ΕΠΑΛ θα συνεχιστούν μέχρι τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026, ενώ οι υποψήφιοι των ΓΕΛ ολοκλήρωσαν τις εξετάσεις τους χθες, Δευτέρα.

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