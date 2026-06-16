Στο μάθημα των Αγγλικών εξετάστηκαν σήμερα, Τρίτη (16/06) οι υποψήφιοι των Πανελλήνιων Εξετάσεων 2026, που είχε επιλέξει το συγκεκριμένο ειδικό μάθημα.
Μπορείτε να δείτε ΕΔΩ τα θέματα στα Αγγλικά.
Μπορείτε να δείτε ΕΔΩ τις απαντήσεις στα Αγγλικά
Το Reader σε συνεργασία με τον Όμιλο Φροντιστηρίων Πουκαμισάς θα δημοσιεύει τα θέματα και τις απαντήσεις τους καθ' όλη τη διάρκεια των Πανελληνίων Εξετάσεων 2026.
Μετά τα Αγγλικά, ακολουθούν το Ελεύθερο Σχέδιο στις 17 Ιουνίου, το Γραμμικό Σχέδιο στις 18 Ιουνίου, τα Γερμανικά στις 19 Ιουνίου, η Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία στις 20 Ιουνίου, η Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία στις 22 Ιουνίου, τα Γαλλικά στις 23 Ιουνίου, τα Ιταλικά στις 24 Ιουνίου και τα Ισπανικά στις 25 Ιουνίου.
Σύμφωνα με την υπουργό Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, «περιμένουμε γύρω στις 26-29 την ανακοίνωση των βαθμολογιών των παιδιών, με τα τελικά αποτελέσματα τέλος Ιουλίου».
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