Έρχονται οι πρώτες απαντήσεις στα μαθήματα που έδωσαν σήμερα οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ στις Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026.
Οι μαθητές των Επαγγελματικών Λυκείων διαγωνίστηκαν σήμερα στα εξής τέσσερα μαθήματα, ανάλογα με την ειδικότητά τους: Ανατομία-Φυσιολογία ΙΙ, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ), Δίκτυα Υπολογιστών και Αρχές Βιολογικής Γεωργίας.
Μπορείτε να δείτε ΕΔΩ τα θέματα για την Ανατομία-Φυσιολογία ΙΙ
Μπορείτε να δείτε ΕΔΩ τις πρώτες απαντήσεις στην Ανατομία-Φυσιολογία ΙΙ
Μπορείτε να δείτε ΕΔΩ τα θέματα για τις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ)
Μπορείτε να δείτε ΕΔΩ τις πρώτες απαντήσεις στις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ)
Μπορείτε να δείτε ΕΔΩ τα θέματα για τα Δίκτυα Υπολογιστών
Μπορείτε να δείτε ΕΔΩ τις πρώτες απαντήσεις στα Δίκτυα Υπολογιστών
Μπορείτε να δείτε ΕΔΩ τα θέματα για τις Αρχές Βιολογικής Γεωργίας
Μπορείτε να δείτε ΕΔΩ τις πρώτες απαντήσεις στις Αρχές Βιολογικής Γεωργίας
Το Reader σε συνεργασία με τον Όμιλο Φροντιστηρίων Πουκαμισάς θα δημοσιεύει τα θέματα και τις απαντήσεις τους καθ' όλη τη διάρκεια των Πανελληνίων Εξετάσεων 2026.
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