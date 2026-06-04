Μενού

Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026: Οι απαντήσεις στα θέματα που έπεσαν σήμερα στα ΕΠΑΛ

Σε τέσσερα μαθήματα ειδικότητας εξετάστηκαν σήμερα, (04/06), οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ στις Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026.

Reader symbol
Newsroom
Πανελλήνιες εξετάσεις
Πανελλήνιες εξετάσεις | Eurokinissi / Τατιάνα Μπόλαρη
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Έρχονται οι πρώτες απαντήσεις στα μαθήματα που έδωσαν σήμερα οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ στις Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026.

Οι μαθητές των Επαγγελματικών Λυκείων διαγωνίστηκαν σήμερα στα εξής τέσσερα μαθήματα, ανάλογα με την ειδικότητά τους: Ανατομία-Φυσιολογία ΙΙ, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ), Δίκτυα Υπολογιστών και Αρχές Βιολογικής Γεωργίας.

Μπορείτε να δείτε ΕΔΩ τα θέματα για την Ανατομία-Φυσιολογία ΙΙ

Μπορείτε να δείτε ΕΔΩ τις πρώτες απαντήσεις στην Ανατομία-Φυσιολογία ΙΙ

Μπορείτε να δείτε ΕΔΩ τα θέματα για τις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ)

Μπορείτε να δείτε ΕΔΩ τις πρώτες απαντήσεις στις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ)

Μπορείτε να δείτε ΕΔΩ τα θέματα για τα Δίκτυα Υπολογιστών

Μπορείτε να δείτε ΕΔΩ τις πρώτες απαντήσεις στα Δίκτυα Υπολογιστών

Μπορείτε να δείτε ΕΔΩ τα θέματα για τις Αρχές Βιολογικής Γεωργίας

Μπορείτε να δείτε ΕΔΩ τις πρώτες απαντήσεις στις Αρχές Βιολογικής Γεωργίας

Το Reader σε συνεργασία με τον Όμιλο Φροντιστηρίων Πουκαμισάς θα δημοσιεύει τα θέματα και τις απαντήσεις τους καθ' όλη τη διάρκεια των Πανελληνίων Εξετάσεων 2026.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ